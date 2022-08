Grand Hotel 3/ Anticipazioni 19 agosto: Andres è morto? Intanto Alicia…

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 19 agosto: Andres condannato a morte

Nuovo appuntamento con Grand Hotel 3 su Canale5, la serie spagnola ambientata in un lussuoso albergo agli inizi del Novecento. Le anticipazioni della puntata di stasera 19 agosto svelano che per Andres è arrivato il giorno del giudizio: dovrà pagare per l’omicidio di Belen, sebbene non ci siano prove a sufficienza, ma Alicia farà di tutto per salvare il suo amico. Ecco nel dettaglio quello che accadrà nei due episodi che vedremo in onda.

Si intitola Il castigo l’episodio 3×17, il primo episodio di stasera di Grand Hotel 3. Secondo le anticipazioni, Andres è in prigione, è condannato a morte e attende inerme il suo destino. Sua madre ha la possibilità di testimoniare contro Donna Teresa per l’omicidio di Celia Velledur e decide di tentare tutto il possibile, finché quest’ultima non le promette di intercedere per salvare suo figlio. Nel frattempo Ayala, Julio e Maite cercano in tutti i modi di liberare Andrés da ogni accusa. Al Grand Hotel, Sofia progetta di fuggire con padre Grau, mentre Teresa e Jesus instaurano una strana relazione…

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 19 agosto: Andres è morto? Arriva l’esecuzione, Alicia studia un piano

La serata con Grand Hotel 3 prosegue con l’episodio 3×18 dal titolo L’esecuzione. Secondo le anticipazioni, il giorno dell’esecuzione di Andres si avvicina. I suoi amici e la sua famiglia, che hanno provato ogni mezzo possibile per salvarlo, sono in lutto poiché per lui non c’è nessuna speranza: Andres verrà giustiziato per l’omicidio di Belen.

Intanto, al Grand Hotel, la suocera di Sofia continua la sua ricerca con l’idea di scoprire l’identità del suo amante, ma sarà Diego a capire chi è l’uomo misterioso con cui si vede di nascosto in albergo, quindi prepara un piano per farla uscire allo scoperto. Laura è divorata dal suo desiderio di maternità, mentre Cisneros cura una ferita che Donna Teresa si sarebbe procurata con un bicchiere di vetro…

