Grand Hotel 3/ Anticipazioni 5 agosto: Ayala a caccia di indizi, spunta un nome…

Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 5 agosto: Ayala cerca indizi sulla morte di Ezequiel

Nuovo appuntamento con Grand Hotel 3 nella prima serata di Canale5. Stasera 5 agosto andrà in onda una nuova puntata, sempre composta da due episodi. La serie spagnola è ambientata agli inizi del Novecento e segue gli intrighi e passioni all’interno dello storico Palacio de la Magdalena, a Santander. In quest’ultima stagione c’è l’ingresso nel cast di Megan Montaner, interprete di Pepa nella soap Il Segreto. In Grand Hotel vestirà invece i panni di Maite, una donna che arriva in hotel per aiutare una cara amica, Alicia, e Julio.

Si intitola Nobiltà comporta obblighi l’episodio 3×13, il primo che vedremo stasera. Secondo le anticipazioni, Ayala è a caccia di inizi che la possano portare a scovare l’assassino di Ezequiel, che abbiamo scoperto nella scorsa puntata essere stato ucciso in carcere. Qualcuno vuole giocare con lei mandandole dei rebus da risolvere. La giovane chiede aiuto ad Alicia, Julio e Maite; il gruppo alla fine scopre un nome: Adrian Vera Celande. Mentre per gli altri sembra essere un nome mai sentito prima, Diego pare invece conoscerlo. Il problema è che lui non è intenzionato a svelare nulla.

Grand Hotel 3, anticipazioni 5 agosto: chi è Diego? Altri indizi sul suo passato

La serata con Grand Hotel 3 prosegue con l’episodio 3×14 dal titolo L’asta. Secondo le anticipazioni, tutti al Grand Hotel sono indaffarati nella preparazione di un’asta di beneficenza a favore degli orfani della parrocchia. Nella gran confusione generale, Alicia, Maite e Julio andranno a cerca di altri indizi, concentrandosi stavolta sul passato di Diego: è chiaro che il giovane non ha detto loro tutta la verità sul suo conto.

Nel corso della serata, il trio riceve il libro “Otello” e insieme cercano di mettere insieme i pezzi per capire quale indizio seguire per risalire a ciò che stanno cercando, qualunque cosa utile per scovare l’assassino.

