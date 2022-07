Grand Hotel 3, anticipazioni puntata 29 luglio 2022/ Javier e Laura si sposano ma..

Grand Hotel 3, cosa succederà nella puntata di questa sera? Le anticipazioni

Questa sera andranno in onda in prima serata su Canale 5 due nuovi episodi di Grand Hotel 3. Da stasera si ripartirà dal nono episodio e ne restano 15 da trasmettere per arrivare ai 22 episodi totali. Cosa succederà negli episodi in onda questa sera? Andiamo a scoprire le anticipazioni nel dettaglio. Nel primo episodio intitolato La Vendita assisteremo ad un grande fermento per la presunta vendita del Grand Hotel a beneficio della signorina Valledur, che intende trasformarlo nella propria residenza privata. Nel frattempo, Donna Teresa preme affinché’ il figlio sposi al più presto una ragazza che porti una sostanziosa dote. Intanto proseguono i misteri riguardo alla prima moglie di Diego, e l’uomo continua a mantenere un comportamento ombroso e scorretto. Alicia, sempre aiutata da Maite, si sottopone ad una seduta di ipnosi per tentare di far luce sui “buchi neri” del proprio passato.

Nel secondo episodio della serie Grand Hotel 3 in onda questa sera dal titolo Le nozze, ci sarà l’atteso matrimonio tra Javier e Laura Montenegro. Javier sposa Laura Montenegro e sembra essere molto felice della sua scelta. Durante i festeggiamenti delle nozze, il rapitore di Alicia, Ezequiel, si presenta all’hotel per ricattare Diego. Dopo aver preso in ostaggio Maite, viene però arrestato dal detective Ayala, che tenta di farsi rivelare tutto quello che sa sul suo capo, mandante del rapimento e dell’attentato al Grand Hotel, e su Diego. Ma, prima di rivelare tutto, Ezequiel viene ucciso in carcere.

Grand Hotel, dove siamo rimasti: Alicia è stata rapita e…

Nella scorsa puntata della serie Grand Hotel 3 ci sono stati inaspettati colpi di scena. E’ scoppiata infatti una bomba al Grand Hotel e Julio è rimasto ferito. Sono tutti in apprensione per Alicia che non si trova da nessuna parte. Julio comincia a cercarla ma non riesce a trovarla. Dopo aver parlato con Mateo, intuisce che l’hanno rapita. Nel frattempo arriva Maite, un’amica avvocato di Alicia, che con Julio e il Detective Ayala si mette sulle sue tracce. Alicia e Julio cercano di trovare il modo di sbarazzarsi di Diego. Alicia ricorda di aver visto una fotografia di Diego nel luogo nel quale è stata tenuta sotto sequestro.

Celia propone a Diego di venderle il Grand Hotel 3. Il giallo sulla scomparsa di Alicia dunque s’infittisce, cosicché a cercare di capirne di più sono anche la determinata Maite e il detective Ayala. Tuttavia, dopo quell’Ultima notte, in onda la scorsa estate su Canale 5, il bandolo della matassa non sembra per niente sciolto. Chi si nasconde dietro l’organizzazione che perseguita Diego? E chi è che vuole far chiudere e per sempre il Gran Hotel?











