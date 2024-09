Grand Hotel Excelsior, diretto da Castellano e Pipolo

Venerdì 6 settembre, andrà in onda,nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il film Grand Hotel Excelsior. La regia, il soggetto è la sceneggiatura di questo film commedia del 1982 sono di Castellano & Pipolo, mentre la produzione è stata affidata a Mario e Vittorio Cecchi Gori.

Fanno parte del cast dei protagonisti Adriano Celentano, nel ruolo di Taddeus direttore dell’albergo, ed Enrico Montesano in quello del cameriere. Carlo Verdone interpreta il pugile burino Pericle Coccia, mentre Diego Abatantuono è Nicolino, il mago di Segrate. Eleonora Giorgi, invece, impersona la bellissima Ilde Vivaldi. I registi hannoa lavorato in molte occasioni con Celentano, in film come Asso, Il burbero e altri, e con Diego Abatantuono nel celebre Attila flagello di dio, film che lanciò definitivamente l’attore.

Le musiche del film sono del maestro Armando Trovajoli che ha lavorato con la crème de la crème del mcinema italiano, da Scola a De Sica. La scena in cui Taddeus balla mentre taglia l’erba è accompagnata da un adattamento di Just an illusion, celebre brano di successo degli Imagination.

La trama del film Grand Hotel Excelsior: gag esilaranti e un cast d’eccezione per quattro storie

Grand Hotel Excelsior narra un intreccio di vicende in cui rimangono coinvolti gli ospiti di un albergo e il suo proprietario Taddeus.

L’uomo, burbero e molto rigido, rimane tuttavia coinvolto nei drammi amorosi di Ilde Vivaldi, cliente abituale dell’hotel, che tenta di suicidarsi in qualsiasi modo. Certo del fatto che il responsabile della sofferenza della donna sia un cliente dell’albergo, Taddeus prova ad affrontarlo, ma capisce di essersi innamorato di Ilde. Finge, così, di suicidarsi e scopre che l’uomo di cui è innamorata Ilde è proprio lui, ma non solo. La donna è anche proprietaria della banca che non gli ha più rinnovato il credito per la sua attività.

Enrico Montesano è Egisto: questo si vergogna del suo lavoro di cameriere, pertanto fa credere alla figlia Adelina, che studia in un collegio svizzero, di essere un ricco magnate che alloggia nell’hotel. Adelina, però, decide di fare una sorpresa al padre, giungendo all’hotel nel giorno del suo compleanno. A questo punto Egisto fa di tutto per non fare emergere la verità, facendole credere di alloggiare nella struttura. Occupa, così, la stanza dell’ingegner Binotti che, però, torna improvvisamente in albergo. Grazie all’aiuto di Taddeus, riesce a non farsi smascherare, ma quando Adelina parte per tornare in collegio, saluta il padre dal treno dicendogli che gli piacerebbe anche se fosse un cameriere.

Tra gli ospiti dell’hotel c’è anche il pugile Pericle Coccia accompagnato dal suo manager, che cerca di allenarlo per l’incontro contro il campione italiano Bulldozer. Pericle, però, si innamora di Maria cameriera dell’albergo e, dopo aver trascorso la notte prima del match con lei, viene sconfitto sul ring e abbandonato dal suo manager. Successivamente l’ex pugile sposa Maria e viene assunto come facchino presso l’hotel.

Altro personaggio di spicco è il mago di Segrate, ovvero Diego Abatantuono che, grazie alle sue doti paranormali riesce a prevedere situazioni piuttosto verosimili riguardanti gli ospiti della struttura. Il finale del film vede i principali protagonisti riunirsi insieme per festeggiare il cinquantesimo anniversario dell’hotel.