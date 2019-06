GRANDE FRATELLO 2019/ La maledizione si abbatte sulla casa ed Enrico va in crisi!

Ultimo fine settimana per i concorrenti del Grande Fratello 2019 che lunedì sera lasceranno la casa aprendo la porta rossa e portando via valigia e ricordi. In questi giorni comunque i gieffini continuano a vivere come se niente fosse e, a pochi giorni dalla finalissima, sembra che la maledizione si sia ormai abbattuta su di loro. Enrico, in particolare, è in crisi per via di un “incidente” grave che lo ha impensierito e non poco. Ma cosa è successo di così grave? Proprio mentre Erica, Martina, Enrico e Gianmarco si trovano in cucina per sistemare le stoviglie lavate ieri sera, il gieffino va in crisi. A quanto pare il suo vassoio della colazione si è rotto e questo potrebbe essere un cattivo segno per lui ma è Martina che punta il dito contro il colpevole, ovvero Gennaro che ieri sera lo ha fatto scivolare. Ma Enrico preoccupato continua: “questo è un segno, capisci che è finito tutto. Ho fatto sessanta colazioni con questo, sono parecchio dispiaciuto”. A quanto pare l’avvicinarsi della finalissima sta mandando un po’ in tilt il bell’Enrico, alla fine si scontrerà con Gennaro per via del suo vassoio? (Hedda Hopper)

ENRICO SI LAMENTA DELLO SPORCO

La finale del Grande Fratello 2019 si avvicina e sale la voglia di tornare alla vita normale. Tra gli inquilini di Cinecittà il nervosismo è lampante e nessuno sta riuscendo a godersi gli ultimi giorni d’avventura nella casa. Tra i più nervosi c’è sicuramente Enrico che, in quest’ultima settimana, sembra aver perso la spensieratezza che lo ha sempre contraddistinto. Complice l‘eliminazione di Kikò Nalli che è sempre stato il suo confidente e la casa sporca e in disordine, nelle scorse ore, il veneto ha perso letteralmente la pazienza. Dopo un richiamo ufficiale del Grande Fratello che ha invitato i concorrenti a pulire tutta la casa, Enrico ha rimproverato tutti i compagni d’avventura. “Siamo in sette ma sporchiamo come se fossimo in 19”, ha sbottato Contarin facendo notare a Daniele, Martina ed Erica che, con un po’ di collaborazione, sarebbe molto più facile mantenere la casa pulita. Le pulizie notturne hanno così coinvolto tutti, tranne Gennaro e Francesca che si sono disinteressati del richiamo del Gf continuando a scambiarsi baci e coccole in camera da letto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GRANDE FRATELLO 2019, ERICA PIAMONTE: “HO PAURA DI USCIRE DA QUA”

Umori contrastanti nella Casa del Grande Fratello 2019 ad un passo dalla fine di questa avventura durata circa 3 mesi. C’è chi ride e si diverte attendendo la finale in diretta e c’è invece chi piange. Come Erica Piamonte, il cui pensiero di lasciare la Casa e quella che è diventata in questi mesi la sua “famiglia” la fa tanto soffrire. “Ho paura di uscire da qua” ammette Erica, in confidenza con Francesca De André. La ragazza si lascia andare ad un pianto disperato tra le braccia dell’amica che cerca di rincuorarla ma senza particolare successo. Erica, infatti, torna ad isolarsi e a riflettere su quanto la attende fuori, ammettendo di averne paura. Il riferimento, non del tutto chiaro, pare essere al rapporto non facile con i genitori, argomento da lei più volte trattato nel corso della permanenza nella Casa.

DURA LITE TRA DANIELE E MARTINA AL GRANDE FRATELLO

E se c’è chi piange, preoccupato per l’uscita dal Grande Fratello 16, c’è chi invece nella Casa continua a litigare. Stiamo parlando di Martina e Daniele che, dopo un quasi avvicinamento, sono tornati a fare scintille. Accuse reciproche quelle che si lanciano in giardino i due ragazzi. “Sei arrogante” sbotta Daniele, a cui replica Martina “Io arrogante? Daniele, falla finita!” Lui ribatte: “Fidati, meglio che sto zitto, te lo assicuro!” Ma lei non si frena: “Se hai qualcosa da dire dilla, altrimenti smettila di fare queste uscitine a caz*o, perché non mi fanno né caldo e né freddo!” Daniele allora sbotta e spiega: “Ti dico che sei arrogante perché è vero. Te lo dico perché la mattina fai fatica a salutare, perché fai fatica a dire grazie quando uno ti dà una sigaretta.. te lo dico per tanti motivi, però tralasciamo… si chiama educazione!”



