Grande Fratello 2019, finalisti e televoto/ Eliminato a sorpresa Terlizzi. In tre per un posto in finale

La semifinale del Grande Fratello 2019 ha regalato una serata di sorprese e nomination. Il reality show, condotto con grandissimo successo da Barbara D’Urso, è tornato in prima serata su Canale 5 con una lunghissima diretta che ha visto protagonisti tutti i concorrenti rimasti ancora in gara. Si comincia con Francesca De Andrè che riceve una misteriosa busta da parte dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini che, riconferma il tradimento, ma allo stesso tempo le scrive che l’aspetta fuori dalla casa per un chiarimento. La ragazza è molto combattuta, anche se all’interno della casa ha cominciato a lasciarsi andare di più con Gennaro Lillio. A chiedere maggiori dettagli sulla loro amicizia speciale è proprio la padrona di casa che manda in onda un video dei loro momenti sotto le coperte arrivando a chiedere ed entrambi se c’è stato un bacio tra di loro. Sia Gennaro che Francesca smentiscono la cosa, mentre dallo studio Iva Zanicchi ironizza sugli atteggiamenti della De Andrè facendole presente che potrebbe passare per una gatta morta. Con il suo solito savoir affaire la De Andrè replica all’aquila di Ligonchio: “non sono una gatta morta”, ma non è ancora arrivato il peggio.

Valentina Vignali eliminata, Martina Masoni in finale al Grande Fratello 2019

Il momento Francesca De Andrè prosegue poi con l’intervento di Cristiano De Andrè che questa settimana ha pubblicato una serie di post su Instagram dedicati alla concorrente. La D’Urso allora chiede un confronto in diretta tra i due con Cristiano che senza mezzi termini rivela: “tu non sei amata dal pubblico”. Parole accolte da un boato del pubblico, a conferma di come sia inspiegabile l’arrivo in finale di Francesca De Andrè. La puntata prosegue con la prima eliminazione: ad uscire dal gioco è Kikò Nalli, che poco prima in casa aveva ricevuto una doppia sorpresa. Prima il messaggio del figlio Mattia e poi l’arrivo di Ambra Lombardo, l’ex concorrente con cui è pronto a vivere una nuova storia d’amore. Dopo l’uscita di Kikò, il gioco comincia a farsi sempre più duro visto che Barbara d’Urso annuncia che ci saranno una serie di eliminazioni in vista della finale. La prima vede scontrare Erica, Martina e Valentina Vignali. Nel primo televoto lampo il pubblico da casa è chiamato a scegliere una finalista e un concorrente da eliminare. La finalista scelta dal pubblico è Martina Nasoni, mentre l’eliminata è Valentina Vignali che esce dalla casa con una certezza: l’amore del fidanzato Lorenzo Orlandi entrato nella casa per farle una sorpresa.

Michael Terlizzi eliminato a sorpresa dal Grande Fratello 2019

La semifinale del Grande Fratello 2019 non è solo nomination ed eliminazioni, ma segna anche l’ingresso nella casa di Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, ex concorrente della passata edizione. La politica del PD regala un alto grande momento di televisione facendo un bellissimo discorso dedicato all’amore e a quanto sia importante nella vita puntare sull’amore e non sull’odio. “L’amore non ha confini, l’amore è una cosa bella, l’odio è una cosa brutta e il rancore che trasforma le persone” dice la parlamentare regalando il momento più bello di tutto questo Grande Fratello. Neanche il tempo di asciugare le lacrime, che la macchina del Grande Fratello 2019 prosegue con una nuova nomination, questa volta tra gli uomini. Al televoto lampo si scontrano Gianmarco Onestini, Michael Terlizzi e Enrico Contarin. A sorpresa ad uscire dal gioco è Michael Terlizzi, ultimo eliminato della semifinale. L’ultima sfida a due è tra Francesca de Andrè e Daniele Dal Moro: la scelta del pubblico è tutta a favore del concorrente veronese che stacca un biglietto di sola andata per la finale. L’annuncio in diretta viene frainteso da Cristiano Malgioglio che lascia lo studio credendo che in finale ci fosse arrivata la De Andrè. Per Francesca, non è ancora detta l’ultima parola visto che si giocherà la finale al televoto con Enrico ed Erica? Chi la spunterà?



