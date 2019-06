Grande Fratello 2019/ Martina Nasoni vincitrice? Malgioglio tifa per lei

Lunedì 10 giugno, in prima serata su canale 5, andrà in onda la finalissima del Grande Fratello 2019. A contendersi la vittoria saranno sicuramente Martina Nasoni, Daniele Dal Moro, Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini a cui si aggiungerà un quinto finalista tra Enrico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè, ma chi sarà il vincitore? Cristiano Malgioglio non ha dubbi. L’opinionista del reality non nasconde la propria preferenza per Martina Nasoni: “Se vincesse Martina ilGrande Frateo sarebbe un gioiello di VITTORIA”, scrive Malgioglio. Martina, dunque, riuscirà a battere la concorrenza? Per la 21enne ternana, l’avventura nella casa più famosa d’Italia è stata ricca di emozioni. Le ultime le sta vivendo proprio in quest’ultima settimana con il riavvicinamento a Daniele che, oltre ad averle parlato del suo passato, è stata anche la prima persona a cui ha letto la ettera scritta per la mamma.



GRANDE FRATELLO 2019: MALGIOGIO CONTRO FRANCESCA DE ANDRE’

Cristiano Malgioglio, invece, non cambia idea su Francesca De Andrè che, per l’opinionista, avrebbe dovuto lasciare la casa del Grande Fratello 2019 già da diverso tempo. L’opinionista, infatti, su Instagram, torna ad attaccare Francesca non condividendo i suoi atteggiamenti. Secondo il paroliere, inoltre, Francesca avrebbe anche rovinato in parte il percorso di Gennaro: “C’è un ragazzo che potrebbe vincere il Grande Fratello e che ahimè si sta giocando la vittoria. Prima si lascia insultare e poi si lascia sbaciucchiare come se nulla fosse accaduto. Lo usa e lo gira come un zerbino”. Francesca, inoltre, è stata al centro di rumors su una presunta bestemmia. Il Grande Fratello, però, dopo aver visionato il filmato incriminato, ha spiegato: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA