Grande Fratello 2020, 40a puntata/ Diretta: sorpresa per Paolo, confronto tra Anita e Garibaldi

Grande Fratello 2024, anticipazioni e diretta 40a puntata

Dopo le grandi emozioni vissute con la 39esima puntata che ha regalato la finalissima a Beatrice Luzzi con diverse settimane di anticipo, il Grande Fratello 2024 torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, con la quarantesima puntata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme a Cesara Buonamici che ricopre il ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli che, invece, ricopre quello di commentatrice social, si avvia verso l’epilogo. Questa sera, tuttavia, nessun concorrente vivrà la gioia di conquistare un posto in finale. Per ora, a godere di tale privilegio è la sola Beatrice che, dopo aver superato tantissimi televoti, può finalmente godersi con tranquillità le ultime settimane di permanenza nella casa.

Tuttavia, non mancherà l’esito del televoto. Alla fine della scorsa puntata, in nomination, sono finiti Alessio, Grecia, Massimiliano, Marco, Federico, Paolo e Simona. Chi si salverà e chi, invece, finirà nuovamente al televoto?

Grande Fratello 2024: Anita contro Garibaldi, Massimiliano contro tutti

Dopo essersi supportati sin dalla prima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello 2024, qualcosa, tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, sembra si sia rotto. Garibaldi appare particolarmente geloso di Anita e tale atteggiamento non è passato inosservato agli occhi degli altri inquilini, convinti che il bidello provi un sentimento più profondo per Anita. Nel corso della nuova puntata del reality show, Signorini indagherà su tale rapporto provando a fare chiarezza sui veri sentimenti di Garibaldi per Anita.

Serata di confronto anche per Massimiliano Varrese che non ha mai tollerato le nomination nei suoi confronti al punto che, nelle scorse ore, è esploso contro tutti. Non mancherà, infine, un capitolo destinato a Perla Vatiero e Federico Massaro, protagonisti di una lite furiosa.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Non mancheranno le emozioni nel corso del nuovo appuntamento con il reality show. In particolare, a viverle sarà Paolo Massella che potrà riabbracciare l’adorata mamma Sandra. Sorpresa anche per Alessio Falsone che, invece, potrà rivedere e riabbracciare il padre Domenico.

Quella di questa sera del Grande Fratello 2024 è una punta assolutamente imperdibile. Per vederla in tv basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30. Grazie a Mediaset Infinity, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming contemporaneamente a quella televisiva su qualsiasi dispositivo. Inoltre, su Mediaset Infinity si può seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.











