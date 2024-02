Beatrice Luzzi prima finalista Grande Fratello 2024, reazione concorrenti (VIDEO)/ Il suo rientro in Casa

Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi finalista: reazione altri concorrenti (Video)

Ieri sera al termine di una lunga puntata è stata proclamata la prima finalista del Grande Fratello 2024: Beatrice Luzzi. La proclamazione è avvenuta senza particolari colpi di scena e sorprese, tutti i sondaggi infatti davano per vincitrice l’ex attrice con percentuali altissime. Alfonso Sgnorini ha fatto l’annuncio quando l’attrice e Grecia Colmenares, anche lei candidata alla finale insieme a Massimiliano Varrese e Rosy Chin erano rientrate in Casa ma come hanno reagito gli altri concorrenti alla proclamazione di Beatrice Luzzi come finalista?

Al momento dell’annuncio di Beatrice Luzzi in finale al Grande Fratello 2024 i primi a correre verso di lei per abbracciarla sono stati Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. I due sono concorrenti più vicini all’attrice, la showgirl bionda ha addirittura rivelato di essere in un certo senso innamorata della Luzzi. Dunque non ha stupito che Sergio e Simona si sono mostrati particolarmente felici ed entusiasti per il bellissimo traguardo dell’attrice. Diverse sono state le reazioni degli altri coinquilini tra sorrisi di circostanza ed applausi un po’ forzati anche se nessuno, neanche gli ‘acerrimi’ rivali Massimiliano Varrese e Rosy Chin sono apparsi infastiditi dalla sua vittoria.

Per qaunto riguarda, invece, la reazione di Beatrice Luzzi, prima finalista del Grande Fratello 2024 dopo aver ricevuto i complimenti di Alfonso Signorini l’attrice ha ringraziato il pubblico che ha speso tempo, energie e donare per sostenerla ed in seguito ha rivelato un sogno per il futuro: “Una volta fuori dalla casa più spiata dagli italiani vorrei costruire qualcosa con questo consenso e ringrazio ancora tutti voi, tu Alfonso per primo, Cesara, Mediaset e Banijay Italia…”

Ed infine non potevano mancare i social dopo la conquista della Luzzi del posto in finale è stata accolta quasi unanimemente con entusiasmo. Per i fandom e non solo l’attrice per tutto il suo trascorso all’interno del reality, per come è stata trattata dal cosiddetto ‘branco’ formato dalla maggior parte dei concorrenti e per il terribile lutto che ha subito poche settimane fa, la morte del padre, merita la vittoria del Grande Fratello 2024.













