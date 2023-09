Grande Fratello 2023, 4a puntata/ Diretta e nominati: la storia di Samira Lui e Paolo Massella

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta 21 settembre

Giovedì 21 settembre, in prima serata, Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, conduce la quarta puntata del Grande Fratello 2023. Nella casa, il clima di cordialità e di armonia è venuto meno con il gioco organizzato dagli autori. Sono bastate poche domande per portare i concorrenti ad esprimere le proprie opinioni sui coinquilini dando il via ad una serie di discussioni, anche abbastanza accese. Nel corso della quarta puntata, Signorini proverà a capire cos’è successo mettendo nuovamente al centro della discussione Beatrize Luzzi e Rocy Chin tra cui cresce il gelo.

Nel corso del nuovo appuntamento verrà svelato anche l’esito del nuovo televoto. In nomination ci sono Arnold, Beatrice, Lorenzo e Vittorio. Chi finirà a rischio eliminazione insieme a Grecia Colmenares per poi lasciare definitivamente la casa durante la quinta puntata in onda lunedì 25 settembre?

Grande Fratello 2023: la storia di Samira Lui e Paolo Massella

Dopo aver raccontato la storia di Alex Schwazer, come annunciato nelle anticipazioni dallo stesso Alfonso Signorini, nel corso della quarta puntata del Grande Fratello 2023, protagonisti indiscussi saranno Samira Lui e Paolo Massella. In particolare, il conduttore proverà a capire l’attuale rapporto di entrambi con il padre. Samira non ha mai conosciuto il padre avendo sempre avuto nella madre il suo punto di riferimento. La permanenza nella casa di Cinecittà sta portando Samira a riflettere sulla presenza nella casa del padre.

Decisamente diverso, invece, il rapporto di Paolo Massella con il padre. Il macellaio romano è molto duro nei confronti del padre avendo idealizzato la madre. Come raccontato da Signorini, Paolo ha eretto un muro e, ad oggi, non sembrerebbe essere pronto a riavere un rapporto con il padre.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

La quarta puntata del Grande Fratello 2023, la seconda della settimana, va in onda in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30. Come sempre, il reality show può essere seguito in diretta streaming su Mediaset Infinity o sul sito ufficiale del Grande Fratello. Inoltre, grazie a Mediaset Infinity, è possibile rivedere anche le varie clip della serata e rivedere tutte le puntate già trasmesse con i vari momenti dedicati ai vari concorrenti.

