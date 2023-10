Grande Fratello 2023, 7a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Massimiliano Varrese?

Grande Fratello 2023: anticipazioni e diretta settima puntata

Lunedì 2 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette la prima delle due puntate settimanali del Grande Fratello 2023. Quello in onda questa sera è il settimo appuntamento con il reality show la cui conduzione è stata affidata nuovamente ad Alfonso Signorini affiancato da una squadra tutta nuova composta da Rebecca Staffelli nel ruolo di commentatrice social e da Cesara Buonamici che, nel ruolo di opinionista, puntata dopo puntata, sta entrando sempre di più nel personaggio. Grande attesa per la puntata di oggi che porterà ad una nuova eliminazione. Dopo l’uscita di Claudio, questa sera, un altro concorrente dovrà fare le valigie e abbandonare definitivamente la casa.

Al televoto, al termine delle nomination della sesta puntata, sono finiti Grecia Colmares, Giselda Torresan, Marco Fortunati e Valentina Modini. Al pubblico è stato chiesto di votare per il proprio preferito e questa sera Signorini chiuderà definitivamente il televoto annunciando il nome del concorrente che il pubblico non vuole più in casa.

Grande Fratello 2023: sorpresa per Massimiliano Varrese?

Tra i protagonisti delle prime settimane del Grande Fratello 2023 c’è sicuramente Massimiliano Varrese che, questa sera, potrebbe vivere una puntata divisa in due. Da una parte potrebbe essere il protagonista del nuovo triangolo amoroso con Heidi Baci e Vittorio dopo aver confessato di provare un forte interesse per Heidi e, dall’altra, potrebbe vivere un momento di grande dolcezza parlando della sua paternità. Nelle scorse ore, tra un confronto con Heidi e un altro, Massimiliano ha ammesso di essere molto malinconico e di sentire profondamente la mancanza della figlia, Per lui, così, la produzione potrebbe aver organizzato una dolce sorpresa regalandogli un videomessaggio della figlia.

I sentimenti, naturalmente, saranno al centro della puntata e l’attenzione di Signorini cadrà sicuramente anche su Giuseppe Garibaldi che, nelle scorse ore, ha vissuto momenti difficili a causa dei commenti di Samira per cui nutre una forte simpatia e di Anita. Inoltre, proprio quest’ultima, potrebbe essere al centro del gossip per le recenti dichiarazioni di Clarissa Selassiè che ha svelato dettagli sulla vita sentimentale della gieffina.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

La settima puntata del Grande Fratello 2023, come i precedenti appuntamenti con il reality, viene trasmessa in diretta televisiva da canale 5 e in diretta streaming da Mediaset Infinity che trasmette anche le immagini in diretta dalla casa attraverso due regi differenti. Su Mediaset Infinity, inoltre, è possibile rivedere anche le precedenti puntate o le clip relative ai singoli argomenti affrontati in puntata. La puntata può essere seguita anche sul sito ufficiale del reality mentre in replica viene trasmessa martedì 3 ottobre, in prima serata, su La5.

