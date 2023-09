Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini non saluta Giulia Salemi e le ex opinioniste/ Il dettaglio dal web

Grande Fratello 2023, nessun saluto a Giulia Salemi, Sonia Bruganelli e Orietta Berti

Ieri sera ha preso il via il Grande Fratello 2023, una nuova edizione che promette di distaccarsi nettamente da quelle che l’hanno preceduta. Un vero e proprio taglio con il passato, attraverso nuovi volti, nuove storie da raccontare e una rinnovata linea editoriale, più sobria e meno trash come imposto dall’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. In studio, oltre ad Alfonso Signorini, hanno fatto il loro debutto una giovane promessa della tv e una veterana del piccolo schermo: Rebecca Staffelli, nel ruolo di inviata social, e Cesara Buonamici, opinionista unica di questa edizione.

ALFONSO SIGNORINI SCARICA L'ULTIMO GFVIP IN DIRETTA "VOLUTO STORIE DA RACCONTARE E NON STAR"/ Web si spacca!

Tuttavia, in molti sul web si sono accorti che in studio non sono state menzionate coloro che hanno affiancato Signorini alla conduzione lo scorso anno. Presentando al pubblico la Staffelli e la Buonamici, il conduttore del reality non ha fatto alcun riferimento a coloro che le hanno precedute: le ex opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e l’ex inviata social Giulia Salemi. Una dimenticanza che non è affatto passata inosservata e che, come fa notare Novella 2000, ha generato aspre critiche sul web.

Diretta Grande Fratello 2023, cambia tutto/ Alfonso Signorini: "Il live nella notte si ferma alle 3"

Le critiche del web per il mancato saluto

Il mancato saluto a Giulia Salemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, sia da parte di Alfonso Signorini che delle stesse Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, che ne hanno raccolto l’eredità, è diventato un vero e proprio caso sul web. Inoltre, dalle dirette interessate non sono arrivate effettive reazioni a questa presunta mancanza, né tantomeno sono arrivate da loro dichiarazioni sulla prima puntata del Grande Fratello 2023, ricca di grandi novità.

Archiviata l’esperienza nel reality, per gli ex volti del Grande Fratello Vip è tempo di guardare altrove. In particolare, Sonia Bruganelli sembra essere sempre più vicina alla Rai. Proprio ieri, nella giornata in cui la sera stessa debuttava la nuova edizione del reality, l’ex opinionista è stata ospite per la prima volta nello studio di La vita in diretta, al fianco di Alberto Matano. Si aprono per lei nuove opportunità in televisione?

Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini gela Schwazer "perché ti sei dopato?"/ Ira web: "Ma che sensibilità!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA