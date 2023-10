Grande fratello 2023: Beatrice immune, Rosy e Grecia a rischio?/ Il pronostico dell’11a puntata

Grande fratello 2023, l’11a puntata si preannuncia scoppiettante: Beatrice Luzzi immune?

Si avvicina l’11a puntata di Grande fratello 2023 e, intanto, Beatrice Luzzi si anticipa come la papabile immune e Grecia Colmenares possibile eliminata a beneficio di Rosy Chin. O almeno questa é un’ipotesi che si profila nel pronostico a prima firma su Il sussidiario.net, relativamente ad un sondaggio indetto tra le Instagram stories sul televoto aperto alla 10a puntata scorsa per l’11a puntata di Grande fratello 2023.

Il sondaggio web, al “quesito chi vuoi salvare”, anticipa le sorti del preferito del pubblico che all’11a puntata di Grande fratello 2023 sarebbe chiamato a salvare un competitor e chi tra le due opzioni di nominati competitor mandare al nuovo televoto. Il televoto al femminile in corso, quindi, preannuncia una undicesima puntata dal contenuto scoppiettante e -nel pronostico che si profila -vede l’attrice vip Beatrice Luzzi papabile immune, non nominabile al nuovo girone di nomination del gruppo di concorrenti di Grande fratello, in quanto riconfermata preferita dal pubblico al sondaggio web; questi, per il plebiscito di voti pari all’82%.

Grecia Colmenares é eliminata, al Grande Fratello 2023?

Alla pole position della attrice vip, segue in seconda posizione, nell’ordine di gradimento di Grande fratello per l’occhio pubblico web, la nip Rosy Chin quotata con il 18% dei voti. L’altra vippona Grecia Colmenares é inaspettatamente terza e ultima classificata, con lo 0% dei voti: con i dati del sondaggio aggiornati al 13 ottobre 2023, in vista dei risultati del televoto previsti alla puntata del 16 ottobre 2023 di Grande fratello, si preannuncia, quindi, la clamorosa sconfitta della popolarità dell’attrice venezuelana raggiunta negli anni di carriera artistica e a colpi di ascolti stellari con le telenovelas, in onda anche in Italia. Grecia potrebbe rivelarsi una tra i nominati e/o una tra gli eliminati di Grande fratello 2023, a partire dall’11a puntata.

