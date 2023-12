Grande Fratello 2023, chi sarà eliminato al televoto?/ ‘Testa a testa’ tra Sara Ricci e Grecia Colmenares…

Grande Fratello 2023, il parere dei sondaggi sull’eliminato della 27a puntata

La puntata di questa sera – sabato 16 dicembre – del Grande Fratello 2023 ci offrirà uno scontro al televoto decisamente infuocato. Sara Ricci, Vittorio Menozzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi; questi i concorrenti al televoto e che dunque dovranno vedersela con il parere del pubblico. Chi sarà il prossimo inquilino a dover lasciare definitivamente la Casa più spiata d’Italia.

Come di consueto, i sondaggi che circolano in rete rappresentano un indicatore attendibile rispetto alle preferenze del pubblico del Grande Fratello 2023. In riferimento al televoto di questa sera, BlogTivvu riporta le percentuali più gettonate tramite le quali emerge un pronostico piuttosto chiaro: due sembrano essere le concorrenti sulla graticola e che più degli altri rischiano di vivere le prossime ore come le ultime nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello 2023, eliminato: Sara Ricci fanalino di coda, ma Grecia Colmenares…

Stando al sondaggio di BlogTivvu su chi sarà il prossimo eliminato del Grande Fratello 2023, spicca un poderoso 54% in favore di Beatrice Luzzi. L’attrice nel corso delle settimane si è guadagnata un grande supporto e seguito, testimoniato dal suddetto dato. Il fanalino di coda è invece Sara Ricci con un “misero” 4%; l’ex volto di ‘Vivere’ rischia dunque di lasciare la Casa nell’appuntamento di questa sera.

Osservando i sondaggi riportati dal portale rispetto al verdetto del televoto di questa sera al Grande Fratello 2023 è possibile dedurre una coerenza piuttosto spiccata. Beatrice Luzzi è in testa ovunque e la sua permanenza appare scontata; solide anche le posizioni di Perla Vatiero e Vittorio Menozzi. Come già anticipato, il nome di Sara Ricci domina l’ultima posizione ma attenzione: Grecia Colmenares occupa il gradino precedente e con un vantaggio minimo. Si prospetta dunque un testa a testa tra le due attrici e solo una delle due potrà giovare della permenenza nella Casa più spiata d’Italia.

