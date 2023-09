Grande fratello 2023, chi si salva e chi é eliminato al televoto della 4a puntata?/ Il pronostico

Grande fratello 2023, aperto il televoto della quarta puntata: i papabili immune ed eliminato

Nell’attesa per i risultati del televoto, previsti alla nuova e quarta puntata del Grande Fratello 2023 in corso, Arnold Cardaropoli si preannuncia eliminato tra i concorrenti in gioco, ma non é tutto. Si tratta del pronostico che si delinea a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net, sulla base del sondaggio web aperto via Instagram storie, che chiama l’occhio pubblico attivo online ad esprimere una preferenza al quesito “chi vuoi salvare?”, tra i nominati dal gruppo di concorrenti in corsa al Grande Fratello 2023.

Grande fratello 2023, Arnold é il primo eliminato?

Il televoto in corso potrebbe decretare per il preferito del pubblico l’immunità, la facoltà di non essere nominabile al nuovo girone di nomination dei concorrenti per il prossimo televoto ad eliminazione certa previsto alla quinta puntata, e al contempo il meno votato sarebbe decretato nominato direttamente dal dissenso dell’occhio pubblico. In quest’ottica e sulla base dei risultati del sondaggio web aperto circa il televoto aggiornati al 21 settembre, nelle ore che precedono la diretta serale della quarta puntata del Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi si preannuncia il papabile immune votato al 37% dei voti. Al secondo posto, habemus poi Beatrice Luzzi, quotata al 31% di preferenze e sul gradino più basso del podio, fuori dal rischio eliminazione, si preannuncia Lorenzo Remotti, per il 17% di voti.

Quinta posizione per Arnold Cardaropoli, che- in quanto ultimo classificato con il 15% dei voti ottenuti al sondaggio – si anticipa papabile primo nominato al televoto per l’eliminazione certa in apertura nella quinta puntata e possibile primo eliminato del Grande Fratello 2023.

Chiaramente, a conferma o smentita del pronostico si attendono i risultati del televoto previsti alla messa in onda della puntata serale odierna. L’appuntamento é nella prima serata di oggi 21 settembre 2023, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Nel frattempo, il Grande Fratello 2023 perde la battaglia Auditel e in termini di consenso social perde il titolo di tendenza nel web e Alex Belli spezza una lancia in favore del reality.

