Grande Fratello 2023, Ciro Petrone e la crisi con la fidanzata Federica Caputo/ “Lasciati per un mese, poi…”

Grande Fratello 2023, è tempo di confessioni per Ciro Petrone

Al Grande Fratello 2023 i protagonisti iniziano a prendere confidenza con la convivenza; trovare l’intesa tra i concorrenti passa per il racconto, per la voglia di lasciare traccia della propria vita con racconti e aneddoti anche privati. L’ultimo ad aver deciso di svelare qualcosa di personale è stato Ciro Petrone, in riferimento alla sua fidanzata, Federica Caputo. Il concorrente, in un momento di relax con al fianco Fiordaliso e alla presenza anche di Arnold Cardaropoli, ha argomentato sul rapporto con i suoceri e su un momento delicato vissuto in passato

Samira Lui, nuovo amore al Grande Fratello 2023?/ "Impossibile, il mio fidanzato Luigi Punzo è raro…"

“Sua madre e suo padre vanno pazzi per me, è come se fossero i miei genitori, abbiamo un rapporto apertissimo…”, ha spiegato Ciro Petrone al Grande Fratello 2023, ma parlando di uno dei primi incontri con il padre della fidanzata – Federica Caputo – ha raccontato un particolare aneddoto. “Il padre è una persona educata, ma con una persona tu non puoi fingere; non me la sentivo di dargli la mano. Io però lo voglio bene. Lui l’ha presa bene? Penso di sì…”.

Grecia Colmenares: "Il mio amore più grande? Marcelo Pelegri"/ La confessione al Grande Fratello 2023

Ciro Petrone e il grande amore per Federica Caputo: “Lì ho capito quanto era importante…”

Proseguendo nel suo racconto, Ciro Petrone ha avuto parole di apprezzamento anche per la madre di Federica Caputo – la sua fidanzata – aggiungendo però l’aneddoto forse più significato e delicato del suo rapporto sentimentale. “La mamma è più aperta invece, pure quando succede qualcosa ci sentiamo…

Se ci siamo mai separati io e la mia fidanzata? Completamente no, solo un mese lei scoprì una cosa; la mamma però è sempre stata carina ma lei era arrabbiatissima”.

Oriana Marzoli: esplode il 'triangolo' con Daniele dal Moro e Alberto De Pisis/ "Quanto mi mancavi, amore!"

Ciro Petrone ha dunque raccontato come per un mese il suo rapporto con Federica – attuale fidanzata – fosse rimasto in bilico per una questione piuttosto delicata. Proprio grazie a quell’evento il rapporto si è cementato in maniera ulteriore. ” La cercavo ma lei niente; io là ho capito davvero quello che stavo perdendo e da lì sono cambiato completamente, sono diventato un’altra persona. Questo è sbagliato perché non devi arrivare a quel punto, devi capirlo prima”. Chissà che la giovane non possa fare presto il suo ingresso al Grande Fratello 2023 per una tenera sorpresa in favore del concorrente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA