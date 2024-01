Grande Fratello 2023, concorrenti chiedono aperitivo dopo l’uscita di Beatrice Luzzi/ Web furioso

Grande Fratello 2023, l’uscita di Beatrice Luzzi ‘divide’ i concorrenti

La stagione del Grande Fratello 2023 sta vivendo in queste ore una svolta inaspettata e sicuramente poco felice. Una delle protagoniste indiscusse, Beatrice Luzzi, ha dovuto lasciare la casa per un grave lutto: è venuto a mancare suo padre, Paolo. L’attrice vivrà il suo dolore lontana dai riflettori e stringendosi ai suoi affetti ma anche in un momento così delicato non stanno mancando le polemiche.

A tenere banco sono le reazioni diverse tra i concorrenti del Grande Fratello 2023 rispetto a quanto accaduto a Beatrice Luzzi. Gli inquilini con un rapporto più solido con l’attrice hanno messo in evidenza una grande tristezza; da Fiordaliso a Rosy Chin, diverse sono state le occasioni dove è stato difficile trattenere le lacrime. Qualcun altro però sta avendo un atteggiamento quasi opposto, suscitando l’ira del web.

Grande Fratello 2023, dalle richieste di aperitivo alla visione di un film: social in rivolta

Come riporta Coming Soon, nel mirino della rete sarebbero finiti Perla Vatiero, Letizia Petris e Paolo Masella. I tre concorrenti del Grande Fratello 2023, piuttosto che dedicarsi ad un rispettoso silenzio, pare si siano cimentati nell’organizzare un aperitivo. Fortunatamente, sarebbe intervenuta la produzione annullando tutto ma qualcuno ha avuto l’ardire di proporre ancora qualcosa per combattere la noia.

Dopo l’aperitivo saltato, si è aggiunta alle lamentele – come riporta il portale – anche Anita Olivieri. La concorrente avrebbe infatti chiesto alla produzione di poter guardare un film comico, appunto per non annoiarsi. “Stavo pensando una cosa, dato che per una settimana non faremo niente: invece che stare buttati sul divano non possiamo vedere un film? Magari un comico, per fare due battute tra di noi…”. Inutile sottolineare la reazione furibonda del web che ha trovato inopportuno l’atteggiamento degli inquilini dopo l’uscita di Beatrice Luzzi, colpita dal tremendo lutto del padre.

