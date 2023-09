Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi è davvero un Nip?/ Un precedente in Tv lo “inchioda”

Grande Fratello 2023, la biografia Instagram “smaschera” il Nip Giuseppe Garibaldi

Per la gioia di milioni di telespettatori, ieri sera è finalmente tornato il Grande Fratello 2023; il reality condotto da Alfonso Signorini si è presentato con un carico corposo di novità, al netto di un cast innovativo. Qualora qualcuno se lo fosse perso, i concorrenti di quest’anno non sono tutti Vip; nella Casa più seguita d’Italia sono stati inseriti anche i cosiddetti “Nip”, ovvero personalità lontane dalla notorietà. Tra questi, spicca per alcune curiosità il giovane Giuseppe Garibaldi.

Oriana Marzoli, lovestory finita con Daniele dal Moro?/ Lo sfogo furioso dell'ex Reina del Grande Fratello

Proprio così, nella Casa del Grande Fratello 2023 c’è anche Giuseppe Garibaldi. Non si tratta di una visita dal passato o di un clone; bensì di un giovane calabrese omonimo del celebre personaggio storico. In realtà, pare che tra i due vi sia un rapporto di parentela, anche se lo stesso concorrente ha spiegato come tale possibilità non sia per nulla accertata. Ma non è questo l’unico fattore che ha incuriosito gli utenti; come riporta BlogTivvu, pare infatti che Giuseppe Garibaldi abbia già partecipato ad un programma televisivo.

Grande fratello: Paolo Masella é un attore di il mondo di Patty? / Esplode il caso "NIP" della Casa!

Grande Fratello 2023, ecco dove avevamo già visto Giuseppe Garibaldi in Tv

Stando a quanto spiega il portale, Giuseppe Garibaldi – entrato in qualità di Nip al Grande Fratello 2023 – non sarebbe proprio ignoto al mondo dello spettacolo. Il giovane calabrese avrebbe infatti preso parte ad una simpatica sitcom che in passato è stata trasmessa su Italia 1: “Tipi da crociera”. Tale retroscena sembra emergere da quanto scritto da lui stesso nella propria biografia di Instagram.

Giuseppe Garibaldi – nuovo concorrente del Grande Fratello 2023 – avrebbe dunque condiviso il set con attori del calibro di Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello, insieme nel cast di “Tipi da crociera”. L’esperienza nella sitcom di Italia 1 sembra dunque stornare con l’etichetta di Nip. Non a caso, tra Twitter e social sono già partite una serie di discussioni in merito con il giovane calabrese “accusato” di essere tutt’altro che Nip.

Grande Fratello 2023, ottimi ascolti per la prima puntata/ Superata la precedente edizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA