Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi ha bestemmiato?/ Web chiede la squalifica immediata

Giuseppe Garibaldi pronuncia una grave imprecazione? Ecco il video

Continua la caccia alle bestemmie nel Grande Fratello 2023, questa volta a finire nel mirino è Giuseppe Garibaldi. Quest’anno le regole previste dal regolamento sono molto severe, dunque, una grave imprecazione potrebbe essere motivo di squalifica.

Dopo l’accusa a Claudio Roma, sembra che sia stato Garibaldi a pronunciare una frase troppo colorita. Dal web in molti accusano il gieffino di aver bestemmiato in modo pesante, mentre era intento a scherzare con Anita, Paolo, Marco, Angelica, Vittorio e Giselda. C’è chi giustifica il tutto definendolo “un intercalare” e chi chiede l’espulsione del concorrente della casa più spiata d’Italia. Nel video, in effetti, sembra proprio trattarsi di un’imprecazione. Cosa decideranno di fare gli autori in merito a questo comportamento?

MI SONO SENTITA MOLTO OFFESA DA QUESTE PAROLE DI GARIBALDI SPERO CHE IL GF PRENDA PROVVEDIMENTI SERI ! 😡🤢 #grandefratello #gf pic.twitter.com/k2U5qp40TG — friccicarella 🌷 (@bluel1ghts_) September 24, 2023

Giuseppe Garibaldi: "Mi tatuerò il simbolo del GF e…"

A pochi giorni dal suo ingresso, Garibaldi faceva già discutere per alcune dichiarazioni come la confessione rivolta ad Anita Olivieri: “Comunque sai che mi tatuerò la data del GF? Me lo tatuerò qui sul braccio, un occhio grande con la data in cui sono entrato. Con i nomi? Magari con i nomi e poi scritto ‘i tuguriati’ ha affermato il concorrente.

Come riporta Biccy, il giovane bidello ha svelato qualche retroscena sul suo ingresso al Grande Fratello, esperienza che non vedeva l’ora di fare: “All’inizio è entrato in studio e ha detto ‘qui tra il pubblico c’è uno dei concorrenti, tra poco lo faremo entrare nella casa del Grande Fratello’. Tutti hanno cominciato a guardarsi intorno. Io ero in seconda fila. un po’ ridevo, ma tremavo pure di ansia. Perché mi dicevo ‘questo tra un po’ mi chiama e mi farà qualche domanda e dovrò parlare in diretta’. C’erano due ragazze che mi guardavano e io ho detto ‘no tranquille che non sono io il concorrente”.

