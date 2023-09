Grande Fratello 2023, Heidi sbotta: “Massimiliano non mi piace!”/ Due di picche in diretta tv

Massimiliano Varrese e Heidi Baci: il confronto al Grande Fratello 2023

Massimiliano Varrese e Heidi Baci si confrontano al Grande Fratello 2023. I due hanno flirtato e giocato sin dal loro ingresso nella casa più spiata d’Italia a tal punto che il ballerino e attore è arrivato perfino a corteggiarla. Durante la puntata l’attore ha confessato: “credo di aver sbagliato a valutare i tempi qui dentro. Avevo una percezione della realtà qui dentro un pò diversa, ho fatto una confidenza ad Heidi che forse dovevo tenere per me. Ho fatto un sogno, mi sono svegliato piangendo, ero molto turbato… e come se si fosse aperto un vaso che stavo cercando di tenere chiuso”.

Alfonso Signorini dallo studio si collega con Heidi che racconta la sua versione: “io reagisco sempre con la risata. Sono una persona che si controlla molto. Ho un grande controllo di me e di quello che mi succede intorno, qui mi sto lasciando più andare perchè voglio darmi la possibilità di conoscere e farmi conoscere. C’è stata simpatia subito con Massimiliano, ma avrei preferito che la cosa fosse un pochino graduale nel tempo, mi sono sentita un pò…ho avuto un pò di ansia”.

Heidi Baci: “Massimiliano Varrese ha fatto delle dichiarazioni un pò forti”

Heidi Baci ha poi motivato il perchè ha dato a Massimiliano Varrese del prepotente. “Ha fatto delle dichiarazioni un pò forti secondo il mio giudizio da parte di un uomo adulto, volevo andare con i piedi di piombo” – ha confessato la concorrente al Grande Fratello 2023. Dallo studio è Cesara Buonamici a commentare la situazione: “la fretta di Massimiliano non ha giocato. Nessuna donna vuole essere considerata una preda da poca fatica”.

Intanto nella mistery room Massimiliano Varrese si confronta con Heidi: “sono in grosso imbarazzo, non sono una persona che fa piani o uno stratega, posso essere una persona che quando sente una cosa, la vive, mi dispiace se hai pensato che sono stato precipitoso”. Lei messa alle strette da Alfonso Signorini rivela: “No, non mi piace”.

