Grande Fratello 2023, la cifra in caso di squalifica è altissima/ “Costretti a firmare penale di 50mila euro”

Grande Fratello, quest’anno, prevede diversi cambiamenti al format anche per quanto concerne le penali. Il reality show sarà più intransigente con i concorrenti e saranno previste punizioni esemplari, per chi non rispetta le regole. Secondo il portale di Anticipazionitv, le sanzioni ammonterebbero addirittura 50mila euro per i Vip.

“Ebbene sì gli esperti rivelano che i vipponi di quest’anno sarebbero stati costretti a firmare un contratto in cui la penale in caso di ritiro o squalifica segnerebbe la bellezza di 50mila euro. Per i Nip la penale sarà leggermente minore: si vocifera sia intorno ai 30mila euro. le sanzioni potrebbero comprendere anche atteggiamenti sbagliati, come parolacce continue (specie in prima serata) o espressioni offensive in generali, che, tuttavia, non sono punibili con la squalifica: in quel caso però potrebbe esserci una riduzione del cachet” si legge sul sito.

Non solo la penale ma, quest’anno, al GF sono state apportate variazioni anche alla diretta notturna. La diretta su canale 55 (Mediaset Extra) che, in precedenza, veniva trasmessa dalle 9 di mattina fino alle 7 subirà un cambiamento di orario.

Ad annunciarlo lo stesso Alfonso Signorini: “Potete seguire i daytime su Canale 5, le strisce su La5 e la diretta sul canale 55 Mediaset Extra. Vi voglio informare che il live però nella notte si ferma alla 3, per poi riprendere alle 9 del mattino. Questo per ragione produttive. Almeno per adesso questi sono gli orari, poi vedremo più avanti”. Il web ha protestato verso la decisione della produzione, conscia che le dinamiche più interessanti avvengano proprio di notte. Cambierà presto questa clausola?

