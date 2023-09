Grande Fratello 2023, Lorenzo Remotti salvato al televoto/ Epica reazione di Beatrice Luzzi: il video virale

Grande Fratello 2023, Lorenzo Remotti salvo al televoto esplode di gioia

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello 2023 che, sebbene non abbia visto ancora alcuna eliminazione, ha subito introdotto i concorrenti nel vivo del gioco. Ieri il verdetto di serata era molto importante, poiché il gieffino meno votato sarebbe andato dritto in nomination, e dunque a rischio eliminazione, in vista della prossima puntata. I concorrenti a rischio erano Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti e Arnold Cardaropoli. Alla fine, è proprio Arnold a risultare il meno votato dal pubblico, ed è finito dunque in nomination.

Ma a saltare all’occhio del pubblico, e a dividere le opinioni sul web, è stata soprattutto la reazione di Lorenzo Remotti non appena ha appreso di essere stato salvato al televoto. Il calzolaio, nelle ore precedenti alla puntata, aveva avuto un duro scontro con Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più discusse di questa edizione nonché più volte attaccata dai compagni di viaggio. La stessa attrice, appreso l’esito del televoto in favore del coinquilino, che ha iniziato a saltare per la Casa in preda alla gioia, ha avuto una reazione divenuta virale sul web.

Beatrice Luzzi, la reazione è virale: il video

Mentre Lorenzo Remotti ha fatto esplodere la sua gioia, saltellando sui divani e per la Casa, Beatrice Luzzi (che sarebbe stata salvata successivamente a scapito di Arnold), ha applaudito a testa bassa e con un’espressione divenuta virale su Twitter. “Beatrice schifata imbarazzata applaude sguardo basso“, il commento di un utente. E ancora: “La faccia di Beatrice mentre vede Lorenzo saltellare come una molla per tutta la casa come un indemoniato“. E anche: “Le percentuali che davano beatrice salva prima di lorenzo e ci siamo dovuti sorbire il calzolaio salterino?“.

L’iconica reazione dell’attrice e concorrente del Grande Fratello 2023 è dunque diventata virale. Nel corso della sua avventura a Cinecittà, la Luzzi sta riscontrando più di una difficoltà. Numerosi coinquilini non apprezzano i suoi atteggiamenti e, negli ultimi giorni, sono stati numerosi gli scontri nella Casa.

La faccia di Beatrice mentre vede Lorenzo saltellare come una molla per tutta la casa come un indemoniato.#grandefratello pic.twitter.com/JjXRuNu521 — Alberto Graziola (@AlbertoGraziola) September 21, 2023

le percentuali che davano beatrice salva prima di lorenzo e ci siamo dovuti sorbire il calzolaio salterino? #GrandeFratello #gf pic.twitter.com/0rWpaT6I9w — ho bisogno di caffè☕️ (@cricetoisterico) September 21, 2023













