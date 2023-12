Grande fratello 2023: Luca Vetrone nuovo concorrente?/ La verità dell’ex naufrago

Grande fratello 2023, Luca Vetrone é la preannunciata new entry vip

Mentre il gossip made in Italy lo indica come il preannunciato nuovo concorrente all’ingresso al Grande Fratello 2023, Luca Vetrone si racconta in una nuova intervista, menzionando tra l’altro la gieffina Perla Vatiero. E l’occasione é un’intervista che l’ex naufrago e secondo classificato a L’isola dei famosi 2023 rilascia ai microfoni di Turchesando, programma radiofonico in programmazione su Radio Cusano, condotto da Turchese Baracchi.

Incalzato sulle domande dettate dalla curiosità dell’occhio pubblico generale, che in particolare si chiede se il modello e influencer dal corpo scultoreo sia in procinto di varcare la porta rossa più spiata d’Italia, Luca Vetrone fa sapere di essere al momento protagonista di una sola sosta a Napoli programmata in agenda. E in aggiunta fa sapere di non avere, quindi, una nuova tappa in cantiere. Almeno non per il momento. In questi termini, quindi, verrebbe facile pensare ad una possibile categorica smentita di Luca Vetrone rispetto al gossip che lo vede prossimo al ruolo di concorrente al Grande Fratello 2023.

Perla Vatiero é avvisata: il due di picche di Luca Vetrone

Intanto, a dispetto alle avances a distanza di Perla Vatiero, attuale concorrente al Grande Fratello 2023 che in particolare non fa ad oggi mistero di subire il suo fascino da tempo, Luca Vetrone rilascia delle dichiarazioni clamorose. In particolare, l’ex naufrago a L’isola dei famosi nonché papabile nuovo concorrente al Grande Fratello 2023 fa sapere in esclusiva assoluta di subire il fascino delle bionde. Da qui, quindi, si apre la strada dell’anticipazione di un possibile triangolo amoroso nella Casa, con Perla che soffrirebbe per il suo crush-vip dalle bionde coinquiline gieffine. Tra queste, in particolare , Anita Olivieri potrebbe vedersi favorita dall’interesse del possibile neo gieffino. Chiaramente, in occasione della nuova e ultima puntata nell’anno 2023 prima di Capodanno 2024 di Grande fratello, il 30 dicembre 2023, il conduttore Alfonso Signorini potrebbe confermare o smentire il possibile nuovo ingaggio nel cast dei concorrenti gieffini, oltre a decretare la nuova eliminazione tra i nominati al televoto…

