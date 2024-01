Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese attaccato: “Gesto violento contro Vittorio”/ Cosa è accaduto

Massimiliano Varrese ha spinto in acqua Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023

Massimiliano Varrese finisce nuovamente nella bufera al Grande Fratello 2023. L’attore apprezzato in fiction come Carabinieri nei primi anni 2000, nelle scorse ore si è reso protagonista di un discusso gesto nei confronti di Vittorio Menozzi. E il pubblico del reality è tornato a chiedere la squalifica nei confronti di Varrese. Nel corso della divertente serata di ieri, i gieffini si sono concessi un po’ di sano relax in piscina tra musica, danze e divertimento grazie all’aperitivo organizzato dalla produzione del Grande Fratello 2023. Vittorio Menozzi si trovata a bordo piscina quando improvvisamente e senza un apparente motivo, Massimiliano ha deciso di buttarlo in acqua spingendolo.

Concorrenti Pechino Express 2024: Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal sono "Italia e Argentina"/ Spoiler

Un gesto, quello di Massimiliano Varrese, che è subito finito nel mirino del popolo del web e su X (ex Twitter) è tornato in tendenza l’hashtag #varresefuori. In molti hanno ritenuto l’azione di Varrese come pericolosa e violenta perché Vittorio Menozzi è stato preso alla sprovvista e il gesto dell’attore romano sembrava tutt’altro che simpatico, oltre che pericoloso. E il pubblico è tornato a soffermarsi sulla gelosia che Massimiliano sembra nutrire nei confronti di Vittorio, ormai divenuto amico di Monia La Ferrera nella casa del Grande Fratello. E la situazione non sembra essere andata già a Massimiliano Varrese, ex fidanzato della concorrente.

Sanremo 2024, lo psichiatra avverte: "Le canzoni nascondono delle insidie"/ "Dopo il Covid..."

I legami costruiti nella casa del Grande Fratello da Massimiliano Varrese e Vittorio Menozzi

Il cammino di Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023 è sempre sembrato in salita. L’attore infatti non gode di una particolare simpatia da parte del pubblico, anche se nella Casa può contare sull’appoggio di diversi gieffini, da Anita Olivieri a Giuseppe Garibaldi, passando per Letizia Petris. Il pubblico, invece, un giorno sì e l’altro pure ne chiede la squalifica per comportamenti ritenuti sopra le righe nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda Vittorio Menozzi, si è a lungo chiacchierato di un possibile interesse di Vittorio nei confronti di Beatrice Luzzi, con il modello e ingegnere che nella Casa del Grande Fratello ha così chiarito il suo reale legame con l’attrice ed ex amica di Massimiliano Varrese: “E’ una persona a cui mi sono avvicinato che mi ha capito. A me piacciono i caratteri forti. Se mi sono innamorato? No, quella è una cosa diversa. Mi sono preso una cotta? Non ci sarebbe nulla di male“. Fiordaliso ha sempre remato contro la possibile coppia, consigliando Beatrice Luzzi in più occasioni: “Non lo fare, non per l’età, per altri motivi“. Sicuramente Vittorio è più amato di Massimiliano Varrese, su questo non sembra pioverci.

Adriana Volpe rivela la sua 'malattia': "Non riesco a buttare niente"/ "Comprata una seconda casa per..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA