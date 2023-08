Grande Fratello 2023, nuove indiscrezioni sul cast/ La smentita di Loredana Lecciso

Grande Fratello Vip & Nip: le voci sulla corposa “quota” musicale

Manca sempre meno alla ripresa della programmazione televisiva e diversi sono i programmi che alimentano di giorno in giorno l’hype degli appassionati. Tra questi, spicca senza dubbio la nuova versione del Grande Fratello che andrà ad unire nella stessa casa personaggi noti del mondo dello spettacolo e persone comuni. Sul front “Nip” chiaramente non sussistono ancora indiscrezioni rispetto al cast, diversa invece la situazione per i probabili Vip pronti a vivere l’esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Amadeo Goria, latin-lover con oltre 2.000 donne in agenda? / La replica all'accusa dell'ex Maria Teresa Ruta

Come riporta Biccy, per i Vip che andranno a comporre il cast del prossimo Grande Fratello sono numerosi i rumor e le indiscrezioni. Tra i papabili nomi nelle scorse settimane si è vociferato di Justine Mattera, con TvBlog che ha “azzardato” anche il nome delle sorelle Boccoli. Ad unirsi al calderone del toto-nomi per il prossimo Grande Fratello sono da menzionare anche i nomi di Marcella Bella, Donatella Rettore e Fiordaliso; un vero e proprio trittico musicale.

Edoardo Donnamaria, frecciatina social per Antonella Fiordelisi?/ "Menti piccole parlano…"

Grande Fratello 2023: dal provino di Silvia Maggiore alla smentita di Loredana Lecciso

In riferimento alle voci di una possibile partecipazione di Marina Fiordaliso alla prossima edizione del Grande Fratello, Biccy riporta un dettaglio che sembra confutare questa possibilità. Nello specifico, la cantante ha recentemente ufficializzato un tour che avrà luogo durante il mese di ottobre; è evidente che l’impegno non collima con il possibile ingresso – almeno non da subito – nella Casa più chiacchierata d’Italia. Sempre il portale riporta come negli ultimi giorni si stia facendo largo anche la “suggestione” Cristina Scuccia, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2023. Anche in questo caso, la teoria si scontra con le recenti dichiarazioni dell’ex suora che, durante la permanenza in Honduras, aveva affermato di non voler più prendere parte ad altri reality.

Grande Fratello: Giampiero Mughini concorrente?/ Lo spoiler scatena la polemica web: le reazioni

Al novero dei possibili concorrenti per la nuova edizione del Grande Fratello, Biccy riporta anche i nomi di Samira Lui e Silvia Maggiore. La prima, stando alle voci, vanterebbe il benestare degli autori. La seconda invece pare abbia svolto unicamente i provini per il reality senza un effettivo seguito. Da segnalare anche la “bomba” lanciata da Dagospia in riferimento alla possibile partecipazione di Giampiero Mughini e la smentita di Loredana Lecciso sulla sua candidatura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA