Grande Fratello 2023, pagelle 7a puntata/ Rosy Chin e Beatrice Luzzi ancora protagoniste

Grande Fratello 2023, la “vincitrice morale” della 7a puntata è Rosy Chin

La 7a puntata del Grande Fratello 2023 non ha tradito le attese di pubblico e appassionati; una carrellata di emozioni, scontri e confronti e non sono mancate le sorprese. Marco Fortunati ha lasciato la casa in maniera definitiva, ma il nuovo televoto per la prossima settimana si appresta a tenere tutti con il fiato sospeso. Ben 7 sono i concorrenti finiti a rischio eliminazione ed è chiaramente quanto mai difficile azzardare un pronostico. Nell’attesa, consoliamoci con le pagelle della serata.

Rosy Chin: la serata per lei è all’insegna delle emozioni; prima si apre sul passato, dal rapporto con i genitori ai problemi con il cibo tra bulimia ed obesità. Poi arriva sua figlia Elizabeth e per il pubblico del Grande Fratello 2023 sono solo emozioni. Date le premesse, non può che meritare un voto positivo. Voto: 8+

Massimiliano Varrese: anche nell’ultima serata si ritrova ad essere il “cane bastonato” della situazione. Heidi Baci gioca con le parole e non si riesce a comprendere se l’interesse da parte sua sia reale oppure no; una tenera sorpresa tira su l’umore dell’attore che questa volta sembra comunque uscirne in maniera consapevole. Voto: 7

Giuseppe Garibaldi: la sua puntata del Grande Fratello 2023 è sempre condita da verve ironica e pura simpatia; per l’ennesima volta viene incalzato sul presunto interesse per Samira Lui e come sempre ne esce da gran signore. La sua spensieratezza appare sempre più pura, ben lontana dal volere strategico che forse riguarda qualcun altro. Voto: 7,5

Angelica Baraldi: una partecipazione abbastanza anonima; attenuante può essere il fatto che le dinamiche trattate avevano poco a che fare con il suo giudizio o approccio. In ogni caso, ogni tanto si può comunque provare ad esporsi anche quando non si è chiamati direttamente in causa. Voto: 6-

Paolo Masella: di certo una puntata di pausa gliela si può concedere; è stato spesso protagonista nel corso di queste prime settimane ma nell’ultima serata è stato leggermente assente. Come se non bastasse, l’uscita di Marco cala ulteriormente il suo morale e dunque la serata si conclude con una valutazione neutra. Voto: 6

Beatrice Luzzi: nel confronto con Giselda usa sempre le stesse argomentazioni seppur senza incendiarsi; rispetto alle scorse settimane sembra più pacata ma diversamente dalla coinquilina appare decisamente più coerente dopo quanto visto nell’ultima settimana. Voto 6,5

Heidi Baci: il ruolo di “femme fatal” inizia a risultare monotono, oltre il discorso ancora aperto con Massimiliano Varrese durante la diretta del Grande Fratello 2023 si rende partecipe di una scintillante diatriba con Anita Olivieri. Ne esce fuori un confronto senza vinti o vincitori ma i suoi modi iniziano a lasciare più di qualche dubbio. Voto: 5+

Grecia Colmenares: si può avere qualsiasi parere soggettivo sul suo modo di vivere la convivenza e i rapporti con i coinquilini; indubbio è però che quando c’è da discutere si batte sempre per la verità. Non ne lascia passare una quando i coinquilini scagliano frecciatine e le sue parole risultano anche piuttosto credibili. Voto: 7+

Marco Fortunati: il suo percorso nella casa non è stato dei più influenti e il televoto della 7a puntata del Grande Fratello 2023 non l’ha premiato: lascia la casa consapevole del fatto che avrebbe potuto dare di più, o forse no. Voto: 5+

Giselda Torresan: con Beatrice Luzzi sembrava dovesse fare fuoco e fiamme dopo quanto successo la scorsa settimana e dopo gli stracci volati in settimana. Una volta accesi i riflettori della diretta, sembra quasi avere una perdita di memoria e stempera la tensione con poche battute. Stesso copione visto per altre situazioni e l’atteggiamento alimenta i dubbi su una possibile scelta strategica. Voto: 4-

Samira Lui: si diverte, osserva e ascolta, ma il suo giudizio resta ancora un mistero. Viene incalzata durante la diretta del Grande Fratello 2023 nuovamente sulle presunte avances di Giuseppe Garibaldi ma è apprezzabile il fatto che ne abbia parlato bene senza aizzare rumor su mancanze di rispetto e gesti poco graditi. Voto: 6+

Letizia Petris : affila le unghie quando c’è da discutere, soprattutto quando per l’ennesima volta si ritrova a dibattere con Grecia Colmenares. Dalle argomentazioni non sembra però venire fuori una piena ragione, anzi; forse il suo “gioco” inizia a dare frutti non proprio graditi. Voto: 5

Alex Schwazer: c’è poco da dire, per lui parla un fermo immagine che i telespettatori avranno sicuramente notato. Sguardo perso nel vuoto, silenzio assordante e carenza di contenuti. Affila leggermente le unghie nel momento delle nomination ma il risultato non è particolarmente degno di nota. Voto: 3,5

Vittorio Menozzi: sembra fin troppo spesso scendere dalle nuvole, quando gli viene chiesto un parere pare voler spezzare sempre una lancia in favore di tutti come se temesse il rischio della sovraesposizione. A procedere così, la storia insegna che si guadagna ben poco in termini di competizione. Voto: 4,5

Lorenzo Remotti: si tiene spesso in disparte quando si tratta di dire la propria, ma in realtà la sua sembra più una tendenza caratteriale. Quando arriva il momento delle nomination non si fa troppi problemi nell’attaccare Beatrice Luzzi, forse dovrebbe giusto lavorare per risultare più incisivo. Voto: 6

Anita Olivieri: nel confronto con Heidi Baci sembra quasi accusare il colpo come testimoniato dagli occhi lucidi e dalla voce tremante. In settimana sono volate parole grosse ma tra le due sembra l’unica a non essere contenta di arrivare ai ferri corti in maniera così veemente. Voto: 6+

Arnold Cardaropoli: effettivamente risulta spento rispetto alle attese ma il fiume di nomination a suo carico al Grande Fratello 2023 un po’ stona, ma non in suo sfavore. Pare quasi che i concorrenti abbiano drizzato le antenne e lo abbiano scelto come “vittima sacrificale”. Solo per questo dubbio merita un voto di incoraggiamento. Voto: 6-

Ciro Petrone: al di là di qualche battuta e simpatica gag, il suo ruolo non è proprio tra i più influenti del Grande Fratello 2023. Nel suo caso, a differenza di Giuseppe Garibaldi, i toni bassi sembrano quasi forzati come a testimoniare una scelta strategica; solo il futuro ci dirà la verità. Voto 6-

Fiordaliso: molti concorrenti sembrano giocare a nascondino quando si tratta di offrire la propria opinione senza filtri, lei invece no. La cantante non ama giri di parole e non usa mezzi termini nel dispensare giudizi e valutazioni, anche piuttosto forti, nei confronti dei suoi compagni di viaggio. Ovunque sia la ragione o il torto, è da apprezzare la trasparenza e la schiettezza. Voto: 8











