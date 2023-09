Grande Fratello 2023, Samira, Anita e Garibaldi contro il GF VIP/ “Non volevano fare niente e…”

Concorrenti del GF 2023, parlano della passata edizione: cosa hanno detto

Il Grande Fratello 2023 è iniziato da pochissimi giorni, ma i concorrenti sembrano già a proprio agio tra le mura di Cinecittà. Nelle ultime ore, infatti, Samira Lui, Garibaldi e Anita hanno parlato della scorsa edizione del reality show riservando critiche piccate ai suoi protagonisti.

“Litigavano sempre per le stesse cose. Non volevano cucinare, non volevano lavare i piatti, non volevano sistemare…” afferma Samira. Poi interviene anche Garibaldi che dichiara: “Era gente che non aveva mai fatto niente. Hanno avuto sempre la mamma e il papà a casa che gli lavava”. Infine, si aggiunge anche Anita alla conversazione e conclude: “Ragazzi, secondo me erano persone molto diverse da noi”.

Davide Silvestri, ex concorrente del GF Vip, aveva espresso preoccupazione per la svolta anti-trash che Pier Silvio Berlusconi ha imposto al reality show: “È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi. Ho paura però che alla gente mancherà però il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa” affermava l’attore ai microfoni di Superguidatv.

L’attore, con l’esordio della prima puntata del Grande Fratello 2023, sembra essersi ricreduto. Ai microfoni del settimanale Chi, promuove il cast dell’edizione attuale: “Personaggi interessanti. Un bel mix. Vedremo le risposte del pubblico. La televisione può raccontare storie umane ed essere educativa soprattutto con un format lontano dalle risse. Se i giovani sapranno cogliere questo, sapranno anche apprezzare i nuovi corsi come questo”.











