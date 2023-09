Vittorio Menozzi e Anita Olivieri prima coppia al Grande Fratello 2023?/ Un gesto scatena il web

Grande Fratello 2023: prime tenerezze per due concorrenti

Per la gioia di milioni di telespettatori, si è alzato il sipario sul Grande Fratello 2023; la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini – con il supporto di Cesara Buonamici in studio – si appresta a regalare grandi emozioni per i prossimi mesi. In attesa di entrare nel vivo delle dinamiche della Casa più chiacchierata d’Italia, sono bastati solo 3 giorni per dare adito a piccole polemiche, curiosità e scenari pronti a svilupparsi.

Come osservato dopo la prima puntata del Grande Fratello 2023, la grande novità della nuova edizione è la convivenza tra personaggi noti e personalità sconosciute al mondo dello spettacolo. Chiaramente, l’attenzione è ampiamente rivolta alla tipologia di rapporti che potrebbero nascere proprio tra queste due categorie. Altrettanta curiosità è riservata a ipotetiche liaison che potrebbero nascere sotto la luce dei riflettori, un must del reality condotto da Alfonso Signorini. Effettivamente – come racconta Novella 2000 – in rete qualcuno ha già notato un piccolo particolare che potrebbe indicare la nascita della prima coppia del Grande Fratello 2023.

Grande Fratello 2023: la teoria del web sul gesto di Vittorio Menozzi per Anita Olivieri

Come racconta il portale, la prima “ship” del Grande Fratello 2023 segnalata sui social vede come protagonisti Vittorio Menozzi e Anita Olivieri. Secondo alcuni, tra i due concorrenti potrebbe esserci del tenero, ma cosa ha generato tale ipotesi? Ebbene, pare che il ragazzo abbia compiuto un gesto che – seppur banale e probabilmente senza malizia – ha scatenato le fantasie del web.

Nello specifico, sarebbe stato un piccolo estratto della diretta ad aver alimentato l’idea secondo la quale tra Vittorio Menozzi e Anita Olivieri possa esserci del tenero. Nella clip in questione, i due stanno semplicemente chiacchierando; ad un certo punto però, il giovane ha pensato bene di attirare l’attenzione della ragazza sfiorandole leggermente la gamba. Si è trattato effettivamente di una frazione di secondo, ma per i fan più fantasiosi il gesto potrebbe celare un velato interesse. Chiaramente, un atto così semplice è oggettivamente troppo poco per considerare attendibile la teoria di un interesse da parte di Vittorio Menozzi per Anita Olivieri. La convivenza al Grande Fratello 2023 permetterà quanto prima di comprendere se la prima liaison del reality è davvero prossima a sbocciare.

