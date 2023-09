Grande Fratello 2023, Samira Lui e il doppio senso sulle patate/ La modella rischia la squalifica?

Lui fa una battuta sulle patate e tutti ridono: ecco cosa è successo

Samira Lui è diventata una delle protagoniste che più sta facendo sorridere il pubblico, con le sue divertenti imitazioni e battute. La concorrente, che si trova in Tugurio con altri coinquilini, si è lasciata andare ad un velato doppio senso sulle patate.

Mentre era in cucina, la modella ad un certo punto dice: “Che odore di patata” e tutti scoppiano a ridere clamorosamente. La gieffina non è stata richiamata in confessionale, nonostante questo tipo di frasi non sono gradite al programma secondo i rigidi dettami di Pier Silvio Berlusconi. Tanto che Rosy Chin è stata richiamata per avere alterato il titolo del brano Besame Mucho con Besame er bu*io. Lui, però, non dovrebbe avere ripercussioni considerando che la battuta non è così grave.

CHE ODORE DI PATATA ora sappiamo cosa piersilvio farà togliere dalla lista della prossima spesapic.twitter.com/JKKpYkLHon — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) September 13, 2023

Lui imita Grecia al Grande Fratello: il video diventa virale

Noto volto televisivo per aver partecipato all’Eredità e Tale e quale show, Samira Lui sta facendo ridere il web con un’imitazione divenuta già virale. All’interno del Tugurio, Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Lorenzo Remotti e Giuseppe Garibaldi, cercano di passare il tempo come meglio possono.

Ad allievare la terribile permanenza ci ha pensato Samira Lui che ha fatto una perfetta imitazione di Grecia Colmenares facendo ridere tutti i suoi compagni di viaggio. La modella ha cominciato a parlottare in spagnolo per poi dimenarsi a destra e manca in uno scenario davvero divertente. Sembra prioprio che Lui abbia già attirato le attenzioni del pubblico, che sia una possibile finalista? Troppo presto per dirlo, ma sicuramente si sta spianando la strada con la sua simpatia.

