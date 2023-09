‘Grande fratello 2023’ teme ‘Grande Fratello vip 7’?/ Fugge dalla sfida Auditel: c’entra Tale e quale show

Grande Fratello sposta lo slot TV dal venerdì al giovedì: le anticipazioni TV

Il Grande Fratello 2023 lascia lo slot serale del venerdì e passa alla messa in onda di giovedì, evitando quindi lo scontro con Tale e quale show, diretto competitor Rai armato di ex Grande Fratello vip 7 nel cast di casa Mediaset. É questa la deduzione che si delinea a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net, relativamente alle anticipazioni TV e streaming di TV Blog in vista della nuova e quarta puntata del reality della Casa più spiata d’Italia.

Come riprende la fonte blog di TV e gossip, il gioco del Grande Fratello 2023 sposta la sua messa in onda prevista di venerdì sera, quando si scontrerebbe con la puntata al debutto di Tale e quale show 2023, e passa al giovedì sera. Oltre il lunedì, quindi, Grande Fratello 2023 rinnova la sua programmazione in chiaro TV su Canale 5 e streaming sul sito Mediaset infinity doppiando l’appuntamento in anticipo per il giovedì, e il motivo sarebbe presto detto.

Grande fratello 2023 evita il confronto con Tale e quale show e al suo posto…

A quanto pare ai vertici Mediaset, l’azienda di diffusione TV e streaming del Grande Fratello 2023, sceglie di collocare il reality nella prima serata del giovedì e la fiction La voce che hai dentro con Massimo Ranieri tra gli attori protagonisti passa quindi allo scontro previsto questa settimana di venerdì, con Tale e quale show, diretto competitor in chiaro tv su Rai Uno e streaming su Raiplay. Il motivo? Dietro la nuova linea editoriale stabilita vi sarebbe una strategia mediatica volta all’ottimizzazione della resa della programmazione, negli ascolti, alla luce della partecipazione dei tanto amati ex Grande Fratello vip a Tale e quale show.

Il crollo di ascolti di Grande fratello si registra in concomitanza con la preferenza dell’occhio pubblico espressa per il Grande Fratello vip nelle contestazioni social avanzate al rinnovato reality della Casa, tacciato di essere stato snaturato del suo elemento fondante -il trash tv- nella svolta Mediaset. I vertici dell’azienda facente capo a Piersilvio Berlusconi -per i critici- “rinnegano” le ultime edizioni del Grande Fratello vip fino al Grande Fratello vip 7 scorso, nel dettaglio la presenza televisiva di vipponi dalla condotta ritenuta discutibile, tendente al trash e ai contenuti diseducativi che contribuivano a garanzia di un buon volume di ascolti. Ma il Grande Fratello 2023, il cui cast di concorrenti é formato perlopiù da sedicenti nip in quanto personaggi non noti all’occhio pubblico TV, sembra non convincere i telespettatori del gioco della Casa.

Il flop di Grande fratello 2023 determina il cambio di programmazione: c’entra il Grande Fratello vip

Nelle ultime due settimane accade l’inevitabile flop in termini di ascolti TV che nella gara Auditel dell’accesso prime time serale ha visto Grande Fratello 2023 essere battuto dal diretto competitor Rai, rispettivamente rappresentato nella prima settimana di down da Tim Music Awards e alla seconda da Il commissario Montalbano. E, intanto, per la quarta puntata del reality Mediaset corre ai ripari evitando lo scontro di Grande fratello 2023 con Tale e quale show, armato dell’ingaggio di ex Grande Fratello vip tanto amati e richiesti in TV dall’occhio pubblico, quali Alex Belli, Jo Squillo, Ginevra Lamborghini e Maria Teresa Ruta.

Nell’attesa per la nuova e quarta puntata del Grande Fratello 2023, anticipata dal venerdì alla serata di oggi, giovedì 21 settembre 2023, si configura un pronostico sul risultato del televoto che vede nominati Arnold Cardaropoli, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti e Beatrice Luzzi.











