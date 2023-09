Grande Fratello 2023: Vittorio è il preferito dal pubblico, Arnold è ultimo/ Le percentuali del televoto

Grande Fratello 2023, il televoto di ieri: Arnold Cardaropoli il meno votato

Al Grande Fratello 2023 non sono ancora arrivate eliminazioni ufficiali, ma il gioco inizia ad entrare gradualmente nel vivo. In queste prime quattro puntate il pubblico ha iniziato a conoscere i concorrenti della nuova edizione, tra Vip e Nip, e ha subito iniziato a nutrire le prime simpatie e le prime antipatie nei loro confronti. Nella puntata di ieri, la quarta diretta del reality, è stato emesso un verdetto importante in vista della prima, attesa eliminazione ufficiale: al televoto per essere salvati dal rischio eliminazione c’erano Beatrice Luzzi, Arnold Cardaropoli, Vittorio Menozzi e Lorenzo Remotti.

Grande Fratello 2023, Lorenzo Remotti salvato al televoto/ Epica reazione di Beatrice Luzzi: il video virale

Nessun eliminato ufficiale ma, per chi è risultato essere il meno preferito dai telespettatori, c’è stata la nomination d’ufficio in vista della prossima puntata. I verdetti sono stati snocciolati gradualmente da Alfonso Signorini nel corso della diretta: il primo a salvarsi è stato Vittorio, cui ha fatto seguito Lorenzo, che è esploso di gioia scatenando anche la reazione di Beatrice Luzzi, diventata virale sul web. Alla fine, anche la stessa Beatrice si è salvata, a scapito di Arnold.

Grecia Colmenares invaghita di due uomini Mediaset?/ "Uno è alto e ha i capelli grigi, l'altro..."

Le percentuali del televoto: spicca Vittorio, testa a testa tra Lorenzo e Arnold

Arnold Cardaropoli è finito dunque dritto in nomination, in vista della prossima puntata del Grande Fratello 2023, assieme agli altri nominati: Grecia, Vittorio, Claudio e Giselda. Ma quali sono state le percentuali del voto espresso dal pubblico da casa? Come ha illustrato la grafica comparsa sul piccolo schermo, il preferito dal pubblico è stato Vittorio con il 33% dei voti, seguito da Beatrice al 26%, Lorenzo al 21% e, infine, Arnold al 20%, poi finito in nomination.

Non c’è stato un vero e proprio exploit da parte di uno dei concorrenti, nonostante il primo posto di Vittorio. Segno che la votazione è stata piuttosto equilibrata e che Arnold è risultato il meno preferito, ma di poco.

Giselda Torresan, il pubblico del Grande Fratello 2023 è stufo di lei?/ "Dopo un po' ha rotto, non riesce a…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA