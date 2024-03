Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, bacio nella notte al Grande Fratello 2024/ Lei: “Sto perdendo la testa…”

Grande Fratello 2024, Greta Rossetti innamorata di Sergio D’Ottavi?

In determinati casi si dice, meglio tardi che mai; quando il sipario sul Grande Fratello 2024 inizia ad essere sempre più incombente, una nuova coppia sembra nascere a piccoli passi. Stiamo parlando Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, protagonisti di una notte romantica a suon di coccole e teneri baci potrebbero aver spazzato via i dubbi che la giovane concorrente ha spesso palesato quando incalzata sull’argomento.

“Mi sto facendo i fatti miei, anzi, fin troppo ieri sera. Ma tu non sai niente?”, inizia così Greta Rossetti – come riporta Leggo – parlando con Rosy Chin questa mattina. La concorrente del Grande Fratello ha dunque alluso alla notte appena trascorsa, vissuta in compagnia di Sergio D’Ottavi tra coccole e tenerezze. Letto il messaggio tra le righe, la chef ha prontamente replicato: “Ti ha dato un bacino? Sono le coccole che ti meriti… Niente è sbagliato se ti rende felice e l’amore non fa mai male, fa solo bene”.

Rosy Chin ha dunque tentato di dare una spinta ulteriore a Greta Rossetti, spesso bloccata nel palesare i suoi sentimenti ma che con Sergio D’Ottavi sembra finalmente riuscire a tirar fuori tutta la tenerezza del suo carattere. “Se finirà, finirà; se ne prenderà atto ma di questo si parlerà molto più avanti” – ha affermato la chef – “Viviti il momento e il bello che c’è da prendere adesso, pensa solo a te”.

Greta Rossetti ha dunque spiegato a Rosy Chin come le sue consapevolezze stiano cambiando negli ultimi tempi, riuscendo anche a superare quei blocchi e quelle barriere che non le permettevano di vivere determinati rapporti e situazioni nel pieno delle sue volontà. “Prima ero troppo nervosa perché mi sentivo bloccata, non so per chi o per cosa. Adesso voglio essere libera, leggera e voglio godermi tutto”. Parlando di Sergio D’Ottavi, in riferimento alla scorsa notte, ha invece spiegato: “Lui è stato delicatissimo, non è successo niente, ma delicato nelle coccole. Sto perdendo la testa, è stato troppo un crescere; mi fa paura questa cosa”.

