Grande Fratello, tensione contro Helena Prestes: scatta la rivolta dei gieffini?

Il clima nella casa del Grande Fratello 2024 è sempre più incandescente, in particolare la tensione si è fatta sempre più alta tra Helena Prestes e il resto dei concorrenti del reality di Canale Cinque. La modella brasiliana è finita nel mirino dei vari compagni di gioco, che avrebbero deciso di tuonare contro di lei e organizzare una rivolta nel corso della prossima puntata della trasmissione in caso di mancata squalifica della showgirl. A esprimersi sulla questione sono stati Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Shaila Gatta, con l’idraulico toscano che ha avanzato la proposta: “Però si potrebbe fare tutti insieme, e si potrebbe dire tutti questa cosa e a quel punto se la facciamo tutti avrebbe senso, quindi se lo vogliamo fare si fa tutti, perché farlo da soli non ha senso ragazzi“.

Lorenzo Spolverato a quel punto ha subito risposto sulla questione, dicendo la sua: “Ma io vorrei che se lo dico qualcuno mi venga dietro, io vorrei così tanto, ma io l’ho pensata davvero tanto questa cosa, questo è l’unico modo“ le parole del gieffino nella casa del Grande Fratello 2024.

Rivolta contro Helena Prestes al Grande Fratello? La reazione di Shaila Gatta

Ancora tensione nella casa Grande Fratello 2024, Helena Prestes nelle scorse ore è tornata oggetto di discussione tra i vari gieffini, che starebbero tentando di mettere in piedi una rivolta in caso di mancata squalifica della giovane gieffina brasiliana. Shaila Gatta è però parsa contrariata all’idea lanciata da Tommaso Franchi nel programma e rivendica il fatto di essere una concorrente e professionista che ha accettato di prendere parte al reality:

“Posso dire una cosa? Io sono arrivata al punto di essermi vergognata di stare qui. Perché siamo tutti professionisti e non siamo l macello, quindi sinceramente queste figuracce anche no“ le parole dell’ex velina di Striscia la notizia che si è opposta fermamente e preferirebbe lasciare la palla in mano alla produzione del Grande Fratello 2024.