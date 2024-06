Grande Fratello 2024, gelo tra Letizia Petris e Heidi Baci/ La fotografa: “Scritto ma non ha mai risposto”

Letizia Petris e Heidi Baci, finita l’amicizia dopo il Grande Fratello 2024? “Mai risposto”

All’interno della Casa più spiata d’Italia Letizia Petris e Heidi Baci hanno legato sin da subito. Durante la settimane di permanenza nel reality la fotografa e la modella hanno stretto un legame fortissimo interrotto solo dall’ abbandono del reality della modella di origine albanese dopo poche settimane dall’inizio. In seguito quest’ultima ha deciso di partecipare al Grande Fratello albanese ed anche in quell’occasione non è mancato il supporto dell’amica. Tuttavia pare che adesso l’amicizia tra Letizia Petris e Heidi Baci sia in piena crisi.

A rivelarlo è Letizia Petris che in queste ore ha risposto con una serie di Instagram stories alle domande dei follower ed in molti le hanno chiesto se, dopo la fine del reality albanese, avesse avuto modo di vedere o sentire Heidi Baci. Alla domanda ‘Vi siete sentite con Heidi? Heidizia mancano’ ha risposto: “Le ho scritto parecchie volte ma non ha mai visto. Le lascio il tempo di riprendere l’equilibrio della vita reale.” Insomma per il momento tra le due concorrenti del Grande Fratello 2024 Letizia Petris e Heidi Baci c’è il gelo, riusciranno a chiarirsi e ritornare amiche?

Oltre a lasciar intendere che l’amicizia con Heidi Baci sia finita, Letizia Petris parlando con i suoi follower si è lasciata andare anche ad una triste confessione. Sempre con delle storie su Instagram a chi le chiedeva come sta vivendo questo post Grande Fratello 2024 ha confessato a cuore aperto: “Vi devo dire che quando sono uscita ho avuto un picco di autostima e felicità a mille! Adesso ovviamente sto tornando alla realtà della mia vita, guardando in faccia tutti i mostri nell’armadio e affrontandoli con una maturità differente. Sono più matura, più donna ma le mie insicurezze e le mie sensibilità saranno sempre parte della mia vita è per ciò per cui le persone mi vogliono bene. Non sarà mai una cosa che cambierò e annullerò, posso migliorarla. Però non è così facile tornare alla vita normale, ecco…pensavo fosse un po’ più semplice.”











