Sono passati più di due mesi da quando Ilaria Clemente ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello 2024 dopo aver scoperto inaspettatamente di essere incinta del fidanzato Daniele. Nei giorni scorsi, tramite i suoi profili social, ha finalmente rivelato il sesso del bebè, che sarà un maschietto. Adesso, è arrivato il turno di far scoprire a tutti il nome del piccolo. Come si chiamerà? Per il suo primo figlio, Ilaria ha scelto un nome a dir poco singolare: Aureliano. L’ex gieffina, romana doc, ha voluto omaggiare le sue radici chiamando il suo primogenito come l’imperatore romano.

“Aspettando Aureliano“, ha scritto Ilaria Clemente sul suo profilo Instagram, condividendo una serie di foto della festa organizzata il “gender reveal” del piccolo. Nel carosello di foto, è possibile vedere l’ex concorrente del Grande Fratello 2024 circondata dai suoi affetti più cari e dal fidanzato Daniele, con cui è immortalata in un tenero abbraccio in uno degli scatti. Per l’occasione, Ilaria ha scelto un abito blu, forse intuendo che il bebè sarebbe stato un maschietto. Nei commenti al post, molti fan si sono detti sorpresi dalla scelta del nome Aureliano, ma non sono comunque mancati i messaggi di congratulazioni per la coppia.

Era il 3 ottobre quando Ilaria Clemente ha fatto la storia del Grande Fratello rivelando di essere incinta. “Diventerete tutti zii”, disse l’ex gieffina ai suoi coinquilini, mettendo fine a giorni di gossip e speculazioni. La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha portato Ilaria a lasciare la Casa più spiata d’Italia dopo poche settimane di permanenza. Nonostante la gravidanza fosse inattesa, la 31enne ha sempre espresso la sua immensa gioia per l’arrivo del suo primo figlio. Ora, a distanza di due mesi, Ilaria ha svelato che il bebè sarà un maschietto e ha già scelto il nome: Aureliano.

Al fianco di Ilaria c’è sempre stato il compagno Daniele, conosciuto appena la scorsa estate. Anche per questo, la notizia dell’arrivo di un bebè è stata una sorpresa unica, dato che la scintilla tra i due è scoccata solamente lo scorso luglio. Tuttavia, il 27enne si è sempre dimostrato e maturo, accompagnando l’ex gieffina in ogni fase di questo percorso, senza mai lasciarle la mano.. Nonostante la sua giovane età, la Clemente ha confidato che il fidanzato “è molto uomo” e, dentro la Casa del Grande Fratello, aveva raccontato delle intense settimane di amore e convivenza vissute prima del suo ingresso. Ora, il loro amore si arricchirà di un nuovo capitolo con la nascita del piccolo Aureliano.