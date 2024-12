Al centro dell’attenzione non solo per le dinamiche strettamente legate al gioco, il Grande Fratello 2024 continua a navigare in acque non proprio tranquille dal punto di vista dello share e del rendimento in termini di ascolti. Vari cambi di programmazione, doppio appuntamento prima cancellato, poi reintrodotto, e un ulteriore dietrofront visti i risultati poco incoraggianti nel confronto al sabato sera con Ballando con le stelle 2024. Nonostante una leggera risalita nell’ultima puntata, potrebbe essere pronto un nuovo cambio di rotta nel palinsesto televisivo per il reality condotto da Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello 2024 in onda il sabato 7 dicembre 2024? Questo l’interrogativo odierno legato ai rumor – come riporta Gossip e Tv – che anticipano il ritorno del doppio appuntamento settimanale. Ma come mai questo ennesimo cambiamento, proprio al sabato, dopo il risultato carente nello scontro con Ballando con le stelle 2024? Il motivo è presto detto; semplicemente il reality di Milly Carlucci non andrà in onda questo sabato 7 dicembre 2024.

Alfonso Signorini sfrutta l’assenza di Milly Carlucci: Grande Fratello 2024 di nuovo in onda il sabato sera

Dunque, la ‘furbata’ del Grande Fratello 2024 di tornare in onda il sabato 7 dicembre 2024 risiede forse nella volontà di sfruttare l’assenza dell’outsider per eccellenza – Ballando con le stelle 2024 – per recuperare qualche punto di share visti i risultati al ribasso di questa edizione. Parliamo di un annata, infatti, piuttosto sfortunata; tra le peggiori in termini numerici rispetto alle percentuali degli ascolti televisivi.

Ma cosa accadrà nel momento in cui tornerà in onda Ballando con le stelle 2024? Come racconta Gossip e Tv – che cita le anticipazioni di Bubinoblog.it – il doppio appuntamento del Grande Fratello 2024, con la diretta al sabato sera, sarebbe appunto temporaneo. Il reality eviterà nuovamente il confronto con Milly Carlucci e non è detto che, una volta giunto alla conclusione il talent di Rai Uno, non si vada nuovamente a puntare al sesto giorno della settimana.

