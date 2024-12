Calo degli ascolti del Grande Fratello 2024: i gieffini scoprono tutto

Il calo degli ascolti del Grande Fratello 2024 è ormai cosa nota a tutti, anche ai concorrenti nella Casa. Nelle ultime ore è iniziata a circolare tra le mura del reality la notizia e la reazione di alcuni è stata di totale sorpresa. In effetti, nelle ultime settimane il programma condotto da Alfonso Signorini ha subito un ulteriore calo negli ascolti, arrivando addirittura a non superare i 2 milioni di spettatori. Cosa che ha messo in allarme gli autori, che negli ultimi giorni hanno ben pensato di rianimare il cast con una serie di nuovi ingressi.

Infatti, nella puntata di lunedì scorso, sono stati ben cinque i nuovi concorrenti che hanno fatto il loro ingresso dalla porta rossa, con l’obiettivo di animare la Casa e creare nuove dinamiche. Una novità che i gieffini hanno compreso essere legata proprio agli ascolti bassi di cui hanno appena scoperto.

La reazione nella Casa agli ascolti bassi del Grande Fratello

A svelare tutto pare sia stato Alfonso D’Apice, entrato nella Casa mesi dopo rispetto agli altri e, dunque, più aggiornato in merito all’andamento del Grande Fratello 2024. Jessica Morlacchi, durante una conversazione con Pamela Petrarolo, ha portato tutto a galla, dichiarando: “Sai che mi hanno detto… Alfonso ha detto a Mariavittoria che ha letto tutti gli articoli dove c’era scritto ‘GF Flop’ e gli ascolti….”. Rivelazione alla quale Pamela ha replicato con grande stupore, dicendosi incredula degli ascolti. Jessica è allora arrivata alle sue conclusione, dicendo: “Per questo che hanno mandato Alfonso e Federica di Temptation e forse anche per questo che ne hanno fatti entrare cinque…boom così”.

