Grande fratello 2024: Luca Vetrone, tra i nuovi concorrenti vip/ Lo spoiler inaspettato!

Grande fratello 2024, Luca Vetrone é la new entry nella Casa: le anticipazioni

Tra le new entries previste nella Casa, per il Grande Fratello 2024, può anticiparsi Luca Vetrone, e nel ruolo inaspettato di nuovo concorrente vip! Ebbene sí, a prima firma Il sussidiario.net, stando alle anticipazioni TV e streaming lanciate online sul Grande Fratello in corso, da Fanpage, é possibile prevedere l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia dell’influencer dalla fisicità statuaria, come un nuovo concorrente nel melting pot dei gieffini arruolati, tra vip e nip, per reality show condotto da Alfonso Signorini in due appuntamenti settimanali: il lunedì e sabato sera in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity.

Quando é in corso il televoto al rischio eliminazione, che tra gli altri nominati vede candidati all’eliminazione per la nuova puntata gli ex fidanzati storici a Temptation Island, Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Luca Vetrone si preannuncia come il candidato protagonista di un nuovo triangolo made in Grande fratello. Questo, dal momento che Perla Vatiero non ha mai nascosto di nutrire un debole verso colui che corrisponde fedelmente ai suoi canoni di uomo ideale, ossia il bel Luca Vetrone. L’ex naufrago é anticipato tra le new entries in arrivo a partire da dicembre 2023, al reality in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, che nel nuovo anno diventa Grande fratello 2024.

Chi é il nuovo concorrente al Grande Fratello 2024, Luca Vetrone

Medaglia d’argento a L’Isola dei Famosi 2023, Luca Vetrone é un popolare personaggio prossimo ad animare l’intrattenimento del reality made in Italy più discusso, nel momento di transizione a cavallo tra il Grande fratello 2023 e il Grande fratello 2024. Il rumor sul nuovo ingresso nella Casa circola da giorni ed è confermato in queste ore dalla fonte dello spoiler, nell’anticipazione che la new entry avverrebbe entro la fine del corrente mese di dicembre 2023.

“Luca Vetrone entrerà nella Casa del Grande Fratello. FanPage.it può confermare che il modello ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi entrerà nella Casa di Cinecittà nel corso delle prossime settimane”. – si apprende tra le curiose anticipazioni di Grande fratello 2024–. Tuttavia, l’ingresso di Luca non è fissato nella messa in onda della puntata di sabato 9 dicembre 2023, dove non sarebbe prevista alcuna novità concernente il cast dei protagonisti nel gioco. “È certo però che il modello varcherà la porta rossa entro la fine di dicembre”.

Luca Vetrone è, inoltre, la celebrity crush della gieffina più chiacchierata nel gossip made in Italy, Perla Vatiero. I due si sono conosciuti nel corso dell’estate 2023, ma tra loro la frequentazione intima non é decollata, complice il triangolo da lei registrato a Temptation Island 2023, contesa in amore tra il fidanzato storico e suo coinquilino nella Casa Mirko Brunetti e il tentatore, terzo incomodo tra i primi, Igor.











