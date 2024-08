Nelle ultime ore stanno spuntando tanti nuovi nomi per il cast del Grande Fratello 2024, ma uno degli ultimi big annunciati sembrerebbe essere stato solo frutto di una grossa fake news. A due mesi dall’annuncio di Deianira Marzano e Amedeo Venza sulla partecipazione di Cristiano Iovino al Grande Fratello 2024, tutto è stato smentito dagli stessi, che hanno ammesso di essersi sbagliati. L’esperta di gossip Deianira Marzano lo ha riconosciuto ricondividendo una storia di Gabriele Parpiglia, il quale ha mostrato una foto di Iovino accompagnata dalle parole “Fake News”.

Una notizia che ha deluso parecchio i fan, i quali si erano illusi di poter vedere l’influencer all’interno del programma. Oltretutto è sorta una grossa polemica sui cosiddetti “gossippari” del web, che spesso si limitano a ripubblicare messaggi dei fan, i quali inviano notizie che potrebbero essere vere come allo stesso tempo false. Al momento, le uniche certezze che si hanno rispetto al Grande Fratello 2024 riguardano la presenza dell’opinionista Cesara Buonamici insieme al conduttore Alfonso Signorini, accoppiata vincente che lo scorso anno ha fatto il botto di consensi.

Il cast, purtroppo resta ancora un grande mistero, anche perché le varie indiscrezioni uscite fino ad adesso non sono mai state confermate né dalla produzione né da Alfonso Signorini stesso, che come sappiamo è molto attento a non rivelare nulla fino all’ultimo. E poi, manca ancora troppo all’inizio del programma e gli autori stanno lavorando ancora per capire chi saranno i vipponi da inserire in questa attesissima edizione. Per ora, gli unici rumor che girano sono quelli di Karina Cascella, che a quanto ha affermato sarebbe stata contattata da Signorini e avrebbe avuto una lunga conversazione con lui nella quale si sarebbe pure candidata come opinionista.

Oltre a Lei, anche una voce su Emanuele Filiberto. Il principe di casa Savoia ha escluso categoricamente la sua partecipazione al reality, candidandosi anche lui come opinionista. Una sfilza di vip che non osano più stare all’interno della casa, ma che ambiscono alla poltrona accanto al conduttore e alla giornalista. In quanto agli opinionisti, tutto tace, ma i fan sono contenti solo alla notizia di rivedere Cesara al Grande Fratello 2024, in un’edizione che promette tante tante novità, come il possibile nuovo loft lontano dallo storico edificio di Cinecittà.