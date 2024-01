Grande fratello: Beatrice Luzzi perde i consensi del pubblico?/ La congettura della Casa divide

Grande fratello, Beatrice Luzzi perde colpi? La verità degli inquilini

Nella Casa di Grande fratello 2024, aleggia su Beatrice Luzzi la congettura di alcuni inquilini nella Casa, secondo cui l’attrice stia perdendo consensi dell’occhio pubblico. Alcuni concorrenti gieffini, in corsa nel gioco della convivenza forzata, sostengono che con il content della nuova puntata di Grande fratello, in onda martedì sulle reti Mediaset, Beatrice Luzzi possa vedersi compromessa la sua reputazione di giocatrice al cospetto del giudizio dell’occhio pubblico del reality show.

I commensali, Massimiliano Varrese, Letizia Petris, Perla Vatiero e Paolo Masella a tavola, mentre cenano, espongono i loro pensieri a caldo, convenendo che la leadership di Beatrice Luzzi possa presto vedersi in crisi. Secondo loro, in particolare , Perla Vatiero potrebbe minacciare la corona per il titolo di favorita dall’occhio pubblico dell’attrice.

Questo, anche perché in puntata e a più riprese si sarebbero uditi degli applausi scroscianti del pubblico spettante in studio e in favore di Perla Vatiero, altra protagonista indiscussa di Grande fratello per il triangolo amoroso con Mirko Brunetti e Greta Rossetti. Da qui, quindi, il pensiero maturato da alcuni gieffini che Perla possa rivelarsi la “nuova Beatrice”. Il che, tuttavia, divide fortemente l’opinione degli internauti attivi via social, dove in particolare i fan di Beatrice Luzzi si dicono dell’avviso che la beniamina abbia ancora assicurata la sua leadership, proprio perché fortemente sostenuta dal fandom online sempre attivo alle prove televoto di rischio eliminazione al reality show.

Le confidenze tra le congetture della Casa

“Ragazzi è la prima volta che sento applaudire il pubblico contro Bea e non pro Bea. Avete sentito quanti applaudivano contro?“, fa sapere Letizia Petris. A farle eco é, poi, Massimiliano Varrese:

“Le cose cambiano, uno si stufa. Io che vi ho sempre detto a tutti? I conti qui si fanno alla fine. Questo è quello che vi ho scritto nel messaggio. E io non scrivo mai cose a caso“.

Inoltre nel daytime di Grande fratello, Anita Olivieri sostiene che Perla sia l’unica che possa mettere in difficoltà Beatrice:

“Perla per Beatrice potrebbe diventare il suo vero tallone d’Achille. Vedo tanta difficoltà nell’affrontare i discorsi con Perla ed è evidente. Essendo una ragazza di 25 anni le tiene tanto testa e ce ne siamo accorti tutti“.

