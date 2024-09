Quest’anno per la gioia di tutti i suoi fan, Beatrice Luzzi è diventata opinionista del Grande Fratello accanto a Cesara Buonamici, la giornalista che dall’anno scorso affianca Alfonso Signorini in studio. Dopo un’esperienza come concorrente e medaglia d’argento seconda a Perla Vatiero, Beatrice Luzzi si è raccontata a Chi, rivelando alcuni dettagli sul suo rapporto con la Buonamici. Chi ha seguito le vicende della scorsa stagione, saprà sicuramente che il rapporto tra le due non è sempre stato rose e fiori, anzi! Eppure, la bellissima attrice di Vivere ha deciso di deporre l’ascia di guerra.

Nonostante Beatrice Luzzi non voglia rivangare i dissapori passati, a Chi si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, rivelando che lei e Cesara Buonamici hanno visioni molto diverse per quanto riguarda le “questioni femminili”, definendo la giornalista come un po’ démodée in fattore di donne. Ad esempio, come racconta la Luzzi, pensa subito al lato estetico delle ragazze come quando all’entrata di Helena ha fatto una battuta a Jessica sulle sue mani giunte, chiedendole se avesse paura di vedere un’altra bella donna. La nuova opinionista dalla folta chioma rossa precisa che questa continua guerra tra donne è ormai superata, specialmente sul piano della bellezza.

Beatrice Luzzi, durante la sua intervista a Chi, ha anche parlato di quanto le avesse fatto male l’attacco di Cesara nei suoi confronti quando ancora era una concorrente del Grande Fratello. Più volte la Buonamici aveva difeso Maddaloni e Varrese, ritenendoli quasi un esempio per tutto il gruppo di inquilini. Alla domanda sulla presenza di una possibile nuova Luzzi nel Grande Fratello, Beatrice risponde convinta: secondo lei Yulia è un po’ il suo alter-ego di quest’anno, dato il suo carattere deciso ma allo stesso tempo riservato. Poi l’attacco ironico a Signorini, che secondo lei in questa edizione la “tratta male”.

In effetti il conduttore sta sempre definendo Beatrice Luzzi come quella cattiva tra le due opinioniste, facendo passare Cesara Buonamici come la parte “buona” in studio. Beatrice ha anche tolto ogni speranza ai fan di vederla felicemente fidanzata con Garibaldi, precisando che tra di loro non ci può essere nulla per via di un’incompatibilità caratteriale. “Sei femminista?”, le chiede il giornalista. Beatrice Luzzi risponde in modo spiazzante, confessando di essere “femminilista”, ovvero colei che va oltre le quote rosa, ma segue un concetto trasversale del termine.