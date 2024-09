Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi attacca Shaila Gatta: “Ci vuole più rispetto e pudore”

Durante la terza puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda ieri sera sono stati tanti gli argomenti di cui si è parlato ed ampio spazio è stato riservato anche a Shaila Gatta, ex allieva di Amici e ex Velina di Striscia la notizia in questi giorni si è avvicinata molto a due concorrenti in particolare: Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Entrambi sono attratti e invaghiti di Shaila Gatta mentre lei ha ammesso: “A me piace provocare e il contatto fisico, sono una donna libera.”

Jessica Morlacchi e Clayton Norcross, virale video incontro prima del Grande Fratello 2024/ Cos'è accaduto

Sentendo tale frase e vedendo il suo modo di provocare gli altri due concorrenti del Grande Fratello 2024, però, l’opinionista Beatrice Luzzi ha attaccato Shaila Gatta duramente: “La donna è libera sì ma in una situazione di quel genere la sua libertà finisce dove la sua provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che comunque sono lì e devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali. Va bene essere artisti e va bene essere liberi, ma un po’ di rispetto e di pudore in più non guasterebbe.”

Luca Calvani, lite furiosa con Lorenzo al Grande Fratello/ "Lasciami stare e levati dai c*ni, manipolatore!"

Shaila Gatta sconvolta al Grande Fratello 2024 dall’attacco di Beatrice Luzzi: “Che commento è”

In diretta al Grande Fratello 2024, Shaila Gatta ha replicato agli attacchi di Beatrice Luzzi difendendosi: “Sono single dopo tanti anni, sono libera.” E subito dopo durante la pubblicità sconvolta e incredula per l’attacco gratuito dell’opinionista si è sfogata con Helena Prestes: “Da donna dico, tu sei una donna, che commento è ‘porti poco rispetto’? Non lo trovo un commento da donna.” Sul web nel frattempo in molti si sono schierati in difesa dell’ex velina e contro Beatrice Luzzi.

Pagelle Grande Fratello 2024, 3a puntata/ Luca Calvani commovente, Jessica Morlacchi protagonista!

Su X si leggono questi commenti: “Non ci credo il primo vero commento da opinionista di Beatrice Luzzi è un commento sessista, lei è chiaramente rimasta bloccata al GF dell’anno scorso e ai suoi moralismi bigotti, bellissima la risposta di Shaila.” “Che paura questo discorso della Luzzi.” “Quindi secondo questo grande genio di Beatrice il problema è Shaila che provoca e manca di rispetto agli uomini perché devono controllare i loro impulsi? Ma questa è rimasta nell’800.”