A distanza di giorni dalla fine della loro frequentazione, Javier Martinez ha finalmente chiesto un confronto a Chiara Cainelli. I due si erano avvicinati poco dopo l’ingresso della ragazza nella Casa del Grande Fratello, instaurando subito una forte sintonia. Nel giro di pochi giorni era scattato un bacio, accompagnato dalla promessa, fatta da Javier in diretta, che la loro relazione avrebbe preso sempre più slancio nei giorni successivi. Le parole dell’argentino avevano alimentato grandi aspettative, sia nel pubblico che in Chiara stessa. Peccato che, nel giro di pochi giorni, Martinez ha deciso di “lasciare” l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scatenando non poche critiche.

A causa dei numerosi flirt avuti durante il suo percorso al Grande Fratello, Javier è stato aspramente criticato nell’ultima puntata del reality. Coinquilini come Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non gli hanno risparmiato accuse, ma il colpo più duro è arrivato dall’opinionista Cesara Buonamici, che gli ha detto chiaramente di essere rimasta delusa dal suo atteggiamento. Le critiche hanno colpito Javier, spingendolo a riflettere sul suo percorso nella Casa. Forse anche per questo, oggi, 3 gennaio, ha deciso di farsi coraggio e affrontare Chiara Cainelli faccia a faccia.

Parlando in giardino, Javier ha prima messo in guarda Chiara da Lorenzo, accusandolo di influenzarla. La gieffina però non si è fatta intimorire e gli ha risposto: “Sei tu che gli dai spazio, in realtà”. Pur non credendo che Javier sia totalmente falso o strategico, la Cainelli non ha gradito il suo atteggiamento in puntata, per poi tirarsi indietro senza mai chiarire i dubbi che diceva di avere su di lei. Secondo l’ex corteggiatrice, Javier sembra interessato solamente a fare bella figura col pubblico. Difatti, è convinta che abbia cercato questo confronto più per rispondere alle critiche di Cesara Buonamici che per un reale interesse nei suoi confronti.

“Secondo te sono stato menefreghista nei tuoi confronti?”, ha chiesto Javier Martinez. Chiara Cainelli non ha esitato ad essere diretta, rispondendo di sì e spiegando di avere molti dubbi su di lui, convinta che, in fondo, gli importi poco di ciò che lei pensa. Javier ha cercato di chiarire: “So di aver sbagliato e ti chiedo scusa, ma non credere che non me ne importi nulla di te o che abbia fatto qualcosa in modo forzato.” Chiara, però, è rimasta ferma nelle sue idee, ribattendo: “E su questo mi rimane un dubbio, sulla roba forzata. È normale”.