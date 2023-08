Grande Fratello, Giampiero Mughini tra i concorrenti?/ Arriva la conferma

Grande Fratello, Giampiero Mughini conferma la sua partecipazione al reality: le dichiarazioni sibilline

Giampiero Mughini é a quanto pare, ufficialmente, un concorrente nel cast del rinnovato Grande Fratello, il reality show sulla convivenza nella Casa più spiata d’Italia. E a rivelarlo é un intervento dello stesso Giampiero Mughini in un’intervista concessa a mezzo stampa, a Dagospia. Il giornale online ha incalzato lo scrittore, giornalista e opinionista TV relativamente alla voce che vedrebbe il popolare volto tv prossimo all’ingresso nella Casa di Cinecittà, che al via del rinnovato Grande Fratello sarà abitata da un cast variegato di vip e nip.

Il Grande Fratello riparte in una inedita formula, con la nuova edizione la cui messa in onda sarebbe fissata in partenza per il prossimo 11 settembre in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E nel cast dei concorrenti, per la quota vip si confermerebbe Giampiero Mughini tra le dichiarazioni sibilline riprese su Dagospia, che vedono il giornalista replicare alle critiche sul nascere, prima dei nastri di partenza del suo reality: “Caro Dago, e siccome succede che a breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico, ecco che una mia cara amica mi manda una mail: ‘Caro Giampiero, ti difenderò sui social’. Ed è perfettamente affettuosa nel dirmelo, perché è sui social che si combatte la battaglia di Stalingrado che decide del destino massmediatico di ognuno di noi.”.

E Giampiero Mughini non é il solo vip a confermarsi tra i volti popolari prossimi alla partecipazione al Grande Fratello. Insieme al giornalista, infatti, prenderebbero parte al Grande Fratello anche il maratoneta Alex Schwazer, l’attrice Beatrice Luzzi, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares, la cantante Fiordaliso, gli attori Massimiliano Varrese e Ciro Petrone e la showgirl Samira Lui. Insieme a citati otto vip vi sarebbero in aggiunta, nel cast, anche altri otto concorrenti accuratamente selezionati durante i casting del reality. Il Grande Fratello, basato su un format di matrice TV olandese, il “Big Brother”, quest’anno, tornerà in parte alle sue radici con la partecipazione al gioco di Nip, ovvero protagonisti partecipanti tra sconosciuti all’occhio pubblico e non appartenenti allo showbiz.

Tra le altre anticipazioni del Grande Fratello…

Ad affiancare alla conduzione del Grande Fratello, Alfonso Signorini, in tandem con il riconfermato conduttore, vi é la partecipazione di una sola opinionista in sostituzione delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Trattasi della giornalista Cesara Buonamici, che unitamente al ruolo di mezzobusto del TG5 é chiamata a coprire al suo debutto un ruolo inedito per la rete ammiraglia di Cologno Monzese. Come inviata social, al posto di Giulia Salemi, invece, subentra la new entry Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, il quale é ormai uno storico e rodato inviato di ‘Striscia la notizia’.

