Helena Prestes è davvero single? È questa la domanda che si stanno facendo i fan del Grande Fratello nelle ultime ore, dato che secondo un rumor, avrebbe un fidanzato fuori dalla casa. Ovviamente si tratta solo di voci che non hanno ancora trovato conferma, certo è che i telespettatori iniziano ad insospettirsi. Helena Prestes si è avvicinata in questo periodo a Lorenzo Spolverato, che grazie al suo carattere espansivo sta conquistando molte donne nella casa, tra cui anche Shaila Gatta. Durante la diretta del 23 settembre 2024, la modella e atleta ha spiegato di essere molto attratta da Lorenzo, soprattutto perchè le permette di sentirsi libera.

In ogni caso, Helena si è già fatta conoscere per la sua spontaneità e simpatia, e non è mancato un bacio rubato a Spolverato, andato in onda proprio nella puntata di lunedì 23. Insomma, tra confessioni piccanti e bollenti spiriti, il pubblico ha sempre creduto a Helena Prestes, che dal momento in cui è entrata al Grande Fratello ha confessato di essere single, mentre il web spera che scoppi l’amore dopo i continui flirt con Lorenzo. Ma allora, perchè nelle ultime ore tutti dicono che in realtà la Prestes è fidanzata?

Intime chiacchiere sul letto, baci sulle guance e tenere effusioni. Il Grande Fratello è appena iniziato e già iniziano i flirt. Protagonisti di queste settimane sono Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, che come abbiamo accennato sopra provano una reciproca attrazione ormai da giorni. I segnali di una possibile storia d’amore ci sono tutti, ma sul web iniziano a palesarsi i dubbi. Alcuni utenti credono infatti che Helena Prestes stia solo giocando al Grande Fratello, creando una storia per prendere consensi.

Del resto, se si innamora, il pubblico è genuinamente curioso di vedere cosa succede e di conseguenza è spinto a votarla per rimanere dentro la casa del Grande Fratello. A pubblicare una segnalazione è stata però Deianira Marzano, che nelle ultime ore ha scritto di suo pugno che fuori esiste un “uomo ad aspettarla”. A quanto sembra si tratterebbe di Carlo Motta, uomo con cui usciva prima di entrare ufficialmente al Grande Fratello. Sarà vero? Non ci resta che aspettare le conferme.