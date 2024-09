Lorenzo Spolverato cade in fallo al Grande Fratello 2024 e finisce nel mirino delle critiche per le dichiarazioni sull’amore tossico

Le dichiarazioni fatte da Lorenzo Spolverato sulla sua ex fidanzata nella Casa del Grande Fratello 2024 hanno creato grande discussione sul web, al punto tale che Alfonso Signorini non ha potuto non tirarle in ballo nel corso della nuova diretta.

Durante una chiacchierata con alcuni compagni d’avventura in giardino, Lorenzo ha parlato della storia con la sua ex fidanzata, a quanto pare finita male. È allora che il modello si è lasciato sfuggire una frase che ha destato sgomento, finendo con l’essere molto criticata dal web. Lorenzo ha definito il suo con l’ex fidanzata “un amore tossico”, aggiungendo: “Cioè, scusa, l’amore tossico non è amore? Tu vedi quanto sono immaturo su questo?”. “Devi lavorarci, amore”, è stata allora la risposta dell’amica. Spolverato, allora, non ha migliorato la sua posizione, aggiungendo: “Io la mia ex non la volevo vedere tanto tanto felice, dico la verità”.

Signorini ammonisce Lorenzo in diretta al Grande Fratello: “L’amore tossico non è amore!”

Dopo aver mostrato in Casa il video con le dichiarazioni che tanta discussione hanno creato, Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a Lorenzo, invitandolo a chiarire meglio le sue parole e cercando di metterci una pezza. Lui ha perciò risposto: “Io mi sento in colpa, sto ancora combattendo per questa cosa. È per questo che ho paura ad avvicinarmi, perché ho paura di far del male ad una donna.” Signorini ha però tenuto a smentire del tutto parole del concorrente: “Tu hai chiesto se l’amore tossico è comunque amore, no, non lo è!” Servirà questo ad abbonare a Lorenzo la prima gaffe fatta al Grande Fratello?