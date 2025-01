Dopo un lungo allontanamento, Javier Martinez e Mariavittoria Minghetti si sono finalmente chiariti con un faccia a faccia al Grande Fratello. Nei primi mesi nella Casa, tra i due si era creata un’amicizia molto forte, al punto da far ingelosire il fidanzato di lei, Tommaso Franchi. Ultimamente, però, Mariavittoria ha iniziato a sentirsi poco supportata da Javier, soprattutto nei suoi scontri con altri coinquilini come Amanda Lecciso e Luca Calvani. Javier ha ammesso che le cose tra loro non sono più come prima, ma ha anche detto che è stata lei ad allontanarsi, passando sempre più tempo con Tommaso.

Grande Fratello, Nikita Pelizon contro la 'coppia' Helena e Zeudi?/ Il post al veleno scatena i fan

In realtà, il vero problema per Javier è un altro. Mariavittoria si è avvicinata parecchio a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nonostante i litigi iniziali e il fatto che siano due dei suoi principali “nemici” nel reality. “Mi sono forse un po’ allontanato da te perché mi ha fatto molto strano vederti, dopo tanti screzi con Shaila, così legata a lei e Lorenzo”, ha spiegato Javier. Mariavittoria, però, ha cercato di tranquillizzarlo: “Mi ci trovo molto bene tra loro e poi qui dentro tutto cambia”, ha detto, aggiungendo che non vuole che questa situazione rovini la loro amicizia.

Shaila Gatta provoca Jasmine Carrisi al GF: "Antipatica"/ La risposta della nipote di Amanda Lecciso è epica

Mariavittoria Minghetti e Javier sempre più lontani al Grande Fratello: c’entrano Shaila Gatta e Helena Prestes?

Dopo che Javier Martinez ha rimproverato Mariavittoria Minghetti per la sua amicizia con Shaila, lei non ha perso tempo a rinfacciargli la sua vicinanza a Helena Prestes, con cui ha avuto più di una discussione. “Da Luca e Amanda tu hai visto un’iperprotezione nei confronti di Helena?”, gli ha chiesto. “No, cercano di vedere il buono nelle sue azioni”, ha risposto Javier, spiegando però che lui non difende Helena a prescindere e che si sente libero di dirle quando sbaglia. L’argentino ha anche sottolineato che questo suo atteggiamento è lo stesso che ha sempre avuto con Mariavittoria, proprio perché ci tiene a lei.

Jasmine Carrisi, TikTok su Shaila Gatta dopo le offese a zia Amanda/ "Il mio rituale di vendetta è iniziato!"

La fidanzata di Tommaso gli ha successivamente spiegato che il rapporto con Shaila non è minimamente paragonabile a quello che ha con lui e gli ha confessato di sentire la sua mancanza. Javier, dal canto suo, si è scusato per averla trascurata e ha detto di voler tornare a essere suo amico. Nonostante entrambi abbiano ammesso che non sarà facile tornare quelli di prima, soprattutto per le tensioni in Casa, sembrano intenzionati a provarci. Il confronto si è infine concluso con un abbraccio affettuoso. Riusciranno Mariavittoria e Javier a recuperare davvero la loro amicizia al Grande Fratello? Chissà…