Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi divisi da un “muro”

C’è un blocco tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, ma Javier Martinez non c’entra nulla, a differenza di quello che sostiene Pamela Petrarolo. “Gli voglio bene e provo attrazione per lui, ma non riesco a lasciarmi andare, a fidarmi del tutto. Il cambiamento suo è stato repentino e il sentimento cresce di pari passo con la conoscenza“, ha spiegato in collegamento con lo studio del Grande Fratello 2024.

Invece, per Pamela il problema è rappresentato da una possibile attrazione di Mariavittoria per Javier Martinez. “Penso che sia più presa da lui che da Tommy“, è arrivata a dire, sostenendo che la coinquilina voglia nasconderlo a se stessa, anche perché questo la metterebbe in difficoltà.

Mariavittoria Minghetti attratta da Javier Martinez? La verità…

Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024 ha chiarito che tra lei e Javier Martinez non c’è niente di diverso rispetto all’amicizia: “Già ne abbiamo parlato, so che in casa molti pensano questo, ma io non provo nessun tipo di attrazione per lui“, ha messo in chiaro la gieffina durante la puntata.

“Ho scoperto in lui un amico e spero che continui. Da quando è tornato Tommaso non ho modificato nulla nel rapporto con lui“, ha aggiunto Mariavittoria, mettendo in chiaro che dietro ai suoi problemi con Tommaso Franchi non c’è sicuramente Javier Martinez.