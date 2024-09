Negli ultimi giorni al Grande Fratello i dissapori tra Lorenzo Spolverato e Tommaso si fanno sempre più forti. In realtà a scatenare il polverone è stato proprio Lorenzo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti sul concorrente. Oggi lunedì 30 settembre 2024 durante la diretta del Grande Fratello su Canale 5 si parla di quanto successo questa settimana, in cui Spolverato ha parlato di nuovo di Tommaso Franchi, che nella casa è ancora taciturno e si è legato specialmente a Mariavittoria Minghetti, per la quale sembra provare una certa attrazione. A Lorenzo il comportamento del giovane idraulico senese non piace per niente e più volte ha lasciato intendere di avere dei dubbi sulla sua personalità.

Yulia Bruschi, chi è il fidanzato che la aspetta fuori dal Grande Fratello? / Retroscena sul flirt con Giglio

Lorenzo Spolverato si è poi confidato con Helena Prestes, dicendole che per lei Tommaso non è un bel concorrente, confessando che quello che ha conosciuto di lui gli è bastato per capire che è un ragazzo immaturo e che al Grande Fratello non apporta nessun valore aggiunto. Lorenzo ha continuato dicendo che Tommaso è un ragazzo semplice ma che spesso non porta il rispetto giusto agli altri concorrenti, come con Mariavittoria: “A lei ho detto che si deve svegliare“.

Grande Fratello 2024, 5a puntata/ Diretta: Helena Prestes, "mia madre ha smesso di parlare con me"

Grande Fratello, primi dissapori anche tra Lorenzo Spolverato e Javier

Il famoso triangolo Javier, Lorenzo e Shaila sta generando sempre più polemiche, soprattutto perchè nonostante si siano più volte dichiarati in pace tra loro, iniziano a crearsi i primi conflitti nella casa. Lorenzo, nonostante abbia dato un bacio a Helena Prestes non disdegna il corteggiamento nei confronti di Shaila, della quale è molto attratto nonostante lei sia più attratta da Javier. Ed è proprio questo dettaglio che sta iniziando a creando delle frizioni tra i due uomini.

Lorenzo e Javier questa settimana sono stati protagonisti di un chiarimento che ha stupito tutto il pubblico per la loro estrema maturità, in particolare da parte di Javier, che ha più volte ribadito di non volersi sentire contro nessun inquilino, soprattutto per questioni amorose. Le parole più brutte le ha però riservate a Tommaso, il quale proprio non gli va a genio, dato che lo considera come un concorrente inutile nella casa e soprattutto come qualcuno che nasconde una personalità tutt’altro che tranquilla.

Helena Prestes, fiume di critiche al Grande Fratello: "Maleducata e senza rispetto"/ Lei scoppia a piangere