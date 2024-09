Il viaggio nella casa del Grande Fratello 2024 è solo agli albori per i protagonisti; piccoli scorci, brevi racconti e si inizia però a familiarizzare con le storie dei volti che stanno animando il reality in questi primi giorni di isolamento. L’ultimo ad essersi lasciato andare a confessioni toccanti è stato Tommaso Franchi che, parlando con Pamela Petrarolo, ha offerto un’immagine nitida dell’amore per i suoi genitori nonostante abbia vissuto la loro separazione quando era davvero molto piccolo.

“I miei genitori si sono separati poco dopo la mia nascita ma sono rimasti in ottimi rapporti, il mio papà ha trovato un’altra donna ed è molto estroverso. Mia mamma invece, psichiatra, è molto più ferma. Chiaramente il suo voler bene lo trasmette ugualmente seppur in modo diverso”. Questo il racconto di Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024 a proposito dei suoi genitori, una descrizione minuziosa della mamma e del papà che in maniera personale e secondo i rispettivi filtri gli hanno comunque trasmesso grande amore.

Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024: “Non voglio che mia madre passi da sola la vecchiaia…”

Tommaso Franchi ha poi spiegato, sempre parlando dei suoi genitori al Grande Fratello 2024, di come sia preoccupato per la mamma che ancora oggi dopo la separazione non ha trovato un compagno con il quale condividere l’amore. “Quando una persona invecchia inizia a pensare all’idea di restare sola, anche mio padre dice a mia madre di provare a trovare un compagno. Tutti hanno avuto i propri problemi, lei sente di star bene così; ha le sue cose, il suo orticello”. Il concorrente del Grande Fratello 2024 ha poi aggiunto: “Ovviamente la mia preoccupazione è che abbia una persona al fianco per quando invecchia, ma non deve essere chiunque…”.

Pamela Petrarolo non è riuscita a trattenere le lacrime al Grande Fratello 2024 ascoltando le parole di Tommaso Franchi a proposito dei genitori: “Mia mamma mi dice che ha amato molto il mio papà, lei è una persona forte… Io sono cresciuto molto con mia mamma, a volte mi capitava di sentirla piangere quindi capisco la sofferenza e non deve aver alcun senso di colpa”.